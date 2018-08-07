2018年08月07日 04:10 中國時報 黎家維

民進黨政府為因應年底選戰，在7月中才進行內閣改組。不論外界稱之為「戰鬥內閣」或是「選舉內閣」，新內閣一切為選舉考量，想要在短時間讓選民一新耳目，到頭來卻落得荒腔走板。

最新出招搏版面的是新科交通部長吳宏謀，為了報復大陸施壓各國航空公司網站更改台灣名稱為「中國台灣」，提出反制措施，屈從大陸壓力者就施予不給空橋、調整航班時間等處罰，維護台灣國格者則給予減免場站降落費與施設費等優惠。

孰料此想法曝光後，馬上引來各界撻伐，認為除了變相鎖國、可能違反國際民用航空相關協議，更是「打自己孩子出氣」，不僅懲罰不到禍首，外籍航空公司也不痛不癢。根據觀光局2017年的統計，台灣機場當年入出境人口總數約6600萬人次，其中本國人出國往返達3130萬人次，兩岸間往來約1045萬人次，國人幾乎占機場使用人數的2/3。這個制裁政策一旦付諸實行，首先遭殃的是台灣人自己。

早在M503航線事件時，蔡政府就以停止陸籍航空公司春節包機來「制裁」大陸，結果弄得台商與眷屬返鄉各個像「人在冏途」真實版。前車之鑒猶在，才半年又再重演一次，顯然蔡政府沒有記取教訓。如今交通部長澄清反制國際航空公司更名尚在「研議」，「不是我說的」，為新閣「改口」再添一例。

7月31日，內政部長徐國勇提出降低青年購屋自備款至1成的構想，馬上引來騙年輕人上車、為建商解套的批評。徐國勇馬上「改口」政策仍在研議階段，並未實施。8月1日傳出法務部準備將大鬧幼稚園的檢察官林俊佑由花蓮調往澎湖以為懲處，不僅澎湖反彈，其薪水不減反增更引起民眾譁然。法務部隨即「改口」為停職送監察院彈劾。7月27日賴揆親拋托育補助6000元的政策利多，但8月1日新制立馬實施，倉促上路搞得民眾、保母與托嬰中心人仰馬翻，無所適從。

新內閣頻繁改口，原因無他，就是選舉考量。為了選舉，內閣必須拿出施政亮點，吸引目光；但是也為了選舉，一遇挫折立即龜縮改口，「仍在研議中」就變成危機處理的制式回答。

在反制措施見報的前一天，蔡總統在台南輔選時正好對航空公司改名與東亞青運主辦權遭取消等事義憤填膺，批評「最近中國越來越超過。」隔日，吳宏謀馬上提出反制措施呼應蔡總統，掌握風向的能力與快速反應的效率實在了得。

最近總統府更針對女藝人的國家認同一事大作文章，連結到交通部長的反制說，我們不禁感受到以「反中」為主軸的選戰策略，已全面啟動。

選前這種反中對抗的言論與政策，恐怕只會有增無減。但政府閣員絕不能即興式地宣布政策，隨即又急轉彎，民眾的權益更不容在選舉掛帥之下被犧牲。

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)