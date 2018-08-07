2018年08月07日 04:10 中國時報 吳威志

黨產會日前才遭最高行政法院裁定駁回抗告，等於台北高等行政法院得以停止「附隨組織」訴訟程序，聲請大法官解釋《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》是否違憲。黨產會未得教訓再度透過媒體先判「救國團將認定為國民黨青運機構，56億資產將遭凍結」，並表示「救國團是國民黨附隨組織證據相當齊全」。

惟檢視黨產會所稱之「證據相當齊全」，卻產生諸多疑義。從已召開的2次聽證會，早有10多位法政、歷史學者出面作證，證明救國團設立之初，是國防部所轄執行政府青年政策；最高法院也於105年判決確認救國團初為政府機構。學者更指證不符合《不當黨產條例》附隨組織「獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務或業務經營之法人、團體或機構」之定義。

因為，救國團成立係依據行政院41年頒布「中國青年反共救國團籌組原則」隸屬於國防部。資料顯示，除了政府補助的代轉代撥經費，從未有一毛錢來自國民黨，也從未有一張幹部派令出自國民黨。

黨產會自知證據不足，曾對外宣布將召開第3次聽證會釐清爭點。如今倉促欲做處分，證明了心證早已作成；而黨產會欲將救國團全部資產凍結，更違反「比例原則」未能逐筆檢視財產來源，何其離譜！

其次，黨產會一直強調參引前東德及德國處理黨產案例，可是司法院長許宗力的指導教授、德國公法權威史塔克（Starck）出具法律意見書，認為「東德和台灣無法相提並論」，因為國民黨自行解嚴，建立現代民主制度，同時也未被大法官宣布為「違憲政黨」，所以不允許以德國法制來處理救國團，早已否決黨產會之援引，黨產會卻毫不理睬。

蔣經國以安定青年、培養國家意識創團，救國團經費係由個人出資，爾後方將組織設於國防部，以「戰鬥營」讓青年了解軍事，進而鼓勵青年從軍報國。依據統計「寒暑期自強活動」歷來便有高達1500萬人次參加；近年來公益服務量更高達到200萬人次。救國團為國家、為青年所努力的成果，連國民黨內青工會、革命實踐研究院都難以媲美。

至於黨產會以團徽作為附隨組織之證據，蔣經國曾說「團徽中央之黨徽，在於啟示中國青年，明了中華民國之本源，從知報國之道。」加上蔣經國並非以黨徽作為團徽，他特別在團徽中加入三紅色橫條，叮嚀青年須以「建立三民主義新中國為畢生職志」，啟示青年，忠於中華民國，而非忠於國民黨。若黨產會以此為證，未免小題大作！

又黨產會引用蔣經國52年對救國團同仁演講「救國團就是執行黨的政策」為證，其實在「黨國合一」、「以黨領政」的年代，政府部門皆以「執政黨」的政策為依歸，中外皆然，即使現今政府也是以民進黨政策為主，有何奇怪！反而，黨產會所舉證據說明了「鬥爭本質」，急切以斷章取義、曲解推定的不利證據，漠視憲法保障人民的權益。

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)