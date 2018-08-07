2018年08月07日 04:10 中國時報 蘇嘉祥

新任的體育署長高俊雄日前接受媒體訪問，表達了許多他在未來準備施政的體育理念，可惜這家媒體只看到他要「對抗中國打壓，自創台灣盃賽事…。」

高俊雄在大學時修習企業管理，他的專長是「體育運動管理」，10多年前是「亞洲運動管理協會」（ASSEM）創始會長；他是歷任體委會主委、體育署長裡比較有國際觀、沒有政治色彩的首長，但是經過媒體的渲染，高俊雄立馬色彩濃厚。

20天前高俊雄走馬上任，沒幾天就傳來東亞奧會（EAOC）取消台中東亞青運承辦權，這是我國體壇的晴天霹靂，新上任的體育署長當然要承受，也要反應，還好他弄懂了前前後後，也掌握住整個局勢。

台灣在目前國際環境的處境非常特殊，能夠參加的國際組織少之又少，國際奧會IOC是最能保障台灣利益的一個，資格非常珍貴，但是取得困難，要丟掉卻非常容易，高俊雄強調我們一定要遵守《洛桑協議》，一定要保障運動員繼續出去和全世界同堂競技的資格。

媒體記者暗示他「東亞青運沒有了，該怎麼辦？」他回答說：「台灣可以選擇有優勢的項目，舉辦Taiwan Open（台灣盃）賽事，吸引全世界好手來參賽…。」這個議題恐怕沒有像高署長想像的那麼單純，它牽扯到國際會籍，也要循序漸進，不是財大氣粗、有錢就可以辦的。

Taiwan Open依字義應該是「台灣公開賽」，高俊雄的原意大概是想模仿網球、高爾夫「四大賽」的「美國公開賽」、「英國公開賽」、「法國公開賽」、「澳洲公開賽」一樣，用國家的名字冠名，一次投下5000萬美元或更多，就可以讓全世界最頂尖的職業選手都到台灣來比賽。

但是，我們如果有一天被迫退出體育國際組織，例如IOC（國際奧會）、OCA（亞奧理事會）、ITF（國際網球總會）或BWF（國際羽球總會），那時不但我們的選手不能夠參加這些組織舉辦的比賽，國際知名的球星也不敢來台灣參加這些比賽，除非他甘冒被開除ATP、WTA、GGA、LPGA或BWF「世界排名」的危險，相信沒人會這樣做。

想辦「公開賽」不是一蹴可幾，不是有錢就可以辦的。網球的ATP、WTA會評估你有沒有能力辦「四大公開賽」，以現在來講，世界上根本沒有第5大公開賽的可行性，高爾夫也是一樣。

我們有世界排名第1的女子羽球選手戴資穎，但是想辦總獎金100萬美元的BWF超級系列羽球賽也不行，因為BWF規定辦比賽要「循序漸進」，只能從20萬、30萬美元…，一步一步來。

國際體壇有許多既定的規矩和建制，和國際組織脫軌，想辦轟動全世界的大比賽，根本不可能。（作者為資深媒體人）

(中國時報)