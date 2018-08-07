2018年08月07日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨政府最近光是為了要想法子反制大陸，搞得驚慌失措。繼要求金門與晉江通水典禮暫緩舉行不成，又想在那些把航點改為「中國台灣」的外籍航空公司身上搞飛機，結果弄得天怒人怨，逼得交通部只能說，不會貿然實施。

說起來，民進黨政府就是一個專會惹禍又不懂得善後的政權。大家平平靜靜地過日子，他們就是喜歡搞些小動作，惹得對岸非得動動拳腳。輸了兩回合覺得沒面子，想討回，卻又想不出法子，只能回家拉自家孩子到大街上，打孩子讓對方看，作為反制。

交通部研議要用「不許停空橋、調整時間帶」等辦法，對付那些把台灣航點改為「中國台灣」的外籍航空公司。這既顯示交通部對國際航空慣例的無知，也擺明了，就是只會拿台灣旅客搭飛機的便利權益出氣而已。

以民進黨政府這種做法及思維，我們很擔心，民進黨政府連搞金廈通水典禮、懲罰外籍航空公司不成之後，可能又在研議什麼讓台灣人覺得離譜又可怕的辦法，做所謂的反制大陸。因此我們得防患未然，告訴民進黨政府我們害怕什麼。

在此，我們要拜託民進黨政府，不要學美國川普政府，也研議要用25%關稅加諸於大陸進口台灣的產品；拜託不要禁止台灣選手參加奧委會旗下的賽會；拜託不要禁止台灣人持用人民幣。

最重要的，拜託民進黨政府，不要一氣之下，下令全台灣不得使用中文，必須改為像行政院發言人一樣用羅馬拼音文字，或者把台灣兩字改為FORMOSA。

當然也要拜託民進黨政府，絕對不能研議要在金門、馬祖兩地恢復對大陸的炮擊，作為反制。

(中國時報)