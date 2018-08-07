2018年08月07日 04:10 中國時報 高源流

在我方陸委會要求暫緩金廈通水典禮聲中，金門縣政府與大陸方面5日如期舉行兩岸通水儀式。面對金門縣政府這個不給面子的情況，陸委會除了對通水表達祝福，也指責大陸方面藉通水的民生議題進行政治操作。民進黨政府的這種指責，形同作賊的喊捉賊，兩三下就被人看破手腳。

全台灣的人都清楚，民進黨就是個最會搞政治操作的組織。全天下無論什麼事，民生的、醫藥的、體育的、交通的、司法的、教育的，到了民進黨人的手裡，都能政治操作。就連台灣現在的名字、歷史，以及台灣各地的地名、街道建築物的名稱，民進黨人都搞政治操作。

別的不說，就拿台大校長遴選的事件來說，民進黨政府就因為不滿管中閔，不想讓他當上台大校長，把政治操作弄到無所不用其極、令人生厭的地步。而紀政等一小撮人搞的東京奧運台灣正名公投，當然也是在民進黨人支持下的政治操作。

面對金門與大陸晉江要舉辦通水儀式，說實在的，民進黨政府底下的陸委會，即使怎麼看不順眼金門與晉江這麼兩岸一家親、金廈共飲一江水，但作為政治操作店鋪掌櫃的民進黨，再怎麼拗，也不能拿什麼政治操作來指責大陸。

民進黨應該反躬自省，是不是自己對大陸搞政治操作搞過頭，讓大陸不得不出手反制。陸委會也很明白，金門自大陸引水，缺水的是金門，需要買水的也是金門，將自大陸引水納入「供水改善計畫」水資源多元化一環的也是我們的行政院。

除非，大陸一方掐著金門需要水源的軟肋，對我方陸委會或者金門提出什麼政治上的附加條件，或者要求金門喝了大陸的水之後，一定要打倒民進黨政府，否則，我們實在看不出，陸委會有什麼可以指責大陸政治操作的餘地。

在兩岸通水的事情上，真正搞政治操作的是民進黨政府、是陸委會，而且這種政治操作的手法既粗且爛，完全是不顧金門人民生用水利益，只為達到民進黨政府所謂的反制對岸的政治目的。

說來也真可笑。大陸的奧委會發動東亞奧會組織投票，取消台中市主辦2019東亞青年運動會，確實有政治上的操作痕跡。但大陸方面的這項操作，主要應該是回擊民進黨放縱及支持紀政等一小撮人在台灣各地搞東奧台灣正名公投。

沒想到民進黨在奧運體育賽會上玩政治操作玩輸了對岸之後，惱羞成怒，想找個什麼路子出氣，忽然間發現金門要與對岸的晉江舉行通水典禮，立即像是在沙漠裡發現綠洲般，就要陸委會撲將過去，要求金門停止或暫緩和大陸辦通水典禮。

人貴自知，而且得懂得藏拙。民進黨也深知，我們台灣能反制大陸的籌碼實在不多，所以即使想反制，就得從那不多的籌碼當中挑出最有力的，否則隨便挑個東西一出手，反而被對岸看衰兼看穿。

陸委會要求金門縣政府不能與對岸辦通水典禮，就是十足的自暴其短，又自不量力，最後落得豬八戒照鏡子，裡外都不是人，只能接受水照通的事實，然後心虛地指責對岸搞政治操作。

我們實在不知道，民進黨政府裡頭是哪個豬八戒提出了這個要求金門停辦通水典禮的餿主意。如果找得出來，請行政院長賴清德務必把這個人罷官免職，免得他再危害民進黨的執政名聲。

(中國時報)