2018年08月07日 04:10 中國時報 毛嘉慶

前行政院長江宜樺獲中正大學聘任為教授，卻遭部分師生連署抵制。根據中正大學校方指出，江宜樺屬於「競爭型員額招募」，對於曾經被教育部因研究所師資不足，因而扣除招生員額的中正大學而言，不啻為一加分選項。姑且不論江的從政歷練是否少見，純粹以大學校教授此一資格考量，江宜樺的耶魯大學博士學歷、台大、中研院等資歷完整，未曾犯過刑案，沒道理不能在中正大學擔任教授。

況且，若以江宜樺曾經擔任劍橋大學、哥倫比亞大學的客座教授經驗觀之，江宜樺到中正大學任教，成為其看板教授，也能顯示中正大學的分量正在成長。

然而，民進黨主政下的政治氛圍、意識形態掛帥，就是會有人用思想檢查過濾一切，江宜樺具有國民黨籍，彷彿這就是「應該要被鬥倒的存在」。

否認不了的一個事實：中正大學內部仍存在強大的「太陽花遺緒」。幾位師生發動網路連署反對江入校教學，指稱江在行政院長任內「以武力鎮壓學運，這種種爭議作為，實不足以在台灣擔任教職」，此理由一出，當事人江宜樺評為可笑，理性看待太陽花強大後座力的社會人士也只能搖頭苦笑。畢竟，2014年他就是力主溝通卻被學運分子轟走，仍不願意強力排除太陽花占領立法院的溫和派，今天卻遭到抨擊武力鎮壓，實在諷刺。

江宜樺在當年太陽花學運時，未曾要求使用歐美常見的催淚瓦斯驅趕，甚至一度外傳江宜樺否決了警政署的驅離計畫，才使得學運分子得以占領立法院20餘天。但是即便如此，當時掌握話語權的抗議族群，還是把個性溫和的他形容成萬惡的統治者，也似乎要在事過境遷的現在，繼續誤導大眾的共同記憶，但事實並非如此。

回頭檢驗太陽花如何落幕，那是在他們的「戰神」黃國昌密會總統府高層後，回到立院以大腸花論壇畫下句點，不是嗎？蔡英文的前總統府副祕書長姚人多就曾經以此質疑過黃國昌，但黃國昌並未就此公開面對檢視，甚至避重就輕，這些在中正大學強抱「太陽花遺緒」的師生，若對太陽花運動的結束感到倉促失落，該質詢或反對的對象是黃國昌而非江宜樺。

再看看江宜樺的從政經歷，對於他將要任職的「中正大學戰略暨國際事務研究所專任教授」一職，經歷過核四、兩岸經貿等政策受挫，他的經驗絕對能讓學生們學得寶貴經驗。更何況，江宜樺卸下公職後，曾到香港城市大學任教，也成立文教基金會，讓國內的青年學子有更多機會到各先進大城、國際一流學府觀摩見習，這對中正大學而言，簡直就是穩賺不賠的好買賣，應該放鞭炮迎接他才是。（作者為資深媒體人）

(中國時報)