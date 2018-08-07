2018年08月07日 04:11 中國時報 蘭寧利

蔡英文總統5日蒞臨海軍司令部視導，主持「新海軍啟航」揭牌典禮。當天正好是「八六海戰」53周年，是役我海軍損失「劍門軍艦」與「章江軍艦」，陣亡含胡嘉恆少將支隊長以下共200餘人。為記取教訓，永誌不忘，海軍特選這個日子為「鐵血日」，意喻發揮鐵血精神，期日以繼夜勤學苦練與加強戰備。對全海軍而言，我們雖然不忌諱「八六海戰」失利，但蔡總統可選擇「九二海戰勝利紀念」那個光榮的日子，甚至可任選一天而不該選「八六海戰」周年日，將它跟新海軍啟航攪在一起。

總統說，「從1980年代末期的兩艘劍龍級潛艦後，台灣就再也沒有辦法透過對外採購獲得潛艦。」這是事實，我們嘗試過各種可能的途徑，甚至包括你想像不到的國家。一位國外智庫的學者告訴我說，「除非中國大陸再犯一次類似天安門事件的錯」，否則我們要想從歐、美各國獲得潛艦的可能性幾乎為零。

至於總統說，「走向國造，卻因為怕苦、畏難，因而停滯不前。」這是以偏蓋全，我國作戰艦艇的國造源自於海鷗計畫，當年海軍與中科院的領導階層同為海軍的精英，將中科院雄風飛彈嫁接於中船的快艇上，正是時任計畫次長的劉和謙中將向經國先生提出的構想，經國先生指示說，「如部分部署至外島，這樣我們在海峽就擁有戰略嚇阻能力。」但是潛艦的建造我們完全是從零開始，當年劍龍計畫派出大批工程軍官甚至技工長期駐廠，希望從建立自修能力邁出第一步。

但我們完全不可能獲得「嘗試」的預算，不僅「嘗試」的預算不可得，連國外廠家分段建造後來台組裝，都因預算與F-16戰機購買案衝突而被迫放棄。之後美國小布希總統對台軍售潛艦案嚴重拖延，海軍也了解除了自製外沒有第二條路。這是一件攸關國家安全的大事，一定需要總統的大力支持，加上國防部長順水推舟下才能開啟潛艦的建造案。

此次潛艦案能推成端賴高廣圻部長能說服馬總統，而陳永康副部長將其在海軍司令任內一籃子新海軍建軍案順利推出。他倆早年同追隨劉和謙將軍耳濡目染，終能不忘初衷使其能成案。其中陳永康在司令任內力排眾議堅持大修老潛艦，讓中船有信心。

下年度國防預算的增加額度太少，完全沒抓到重點。面對當前的威脅，海軍的戰力提升絕不能等新船造好，那是緩不濟急的。而不可忽視的是現有兵力的「壽中」性能提升，現「成功級」、「康定級」，甚至「紀德級」艦恐怕都需要大幅度的性能提升。更重要的是美國政府對我友好的機會之窗必須「好好把握」。（作者為海軍退役中將）

(中國時報)