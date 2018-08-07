2018年08月07日 04:11 中國時報 葉家興

日前內政部長徐國勇放出「青年購屋自備款僅需1成」的政策牛肉，考慮由信保基金提供融資保證，讓年輕人只要自備款1成即可購屋。但消息傳出後，網友們並不領情，反而炮聲隆隆，計畫因此胎死腹中。

誰都知道房市目前的問題在於價格，而非自備款。正如房市名人Sway所言，「敢作違法合約的或是提供公司貸款的建商一大堆，內政部想搞1成信貸，不就是跟建商一樣又蠢又貪心嗎？」網路評論家徐嶔煌也說，「對買不起房所以結不了婚、生不了孩的人們來說，到底是房價是障礙，還是『貸款成數』是障礙？」

網路PTT裡鄉民的批評更直白：「這個政策提出來，目的不是讓年輕人減少買房壓力，而是減輕建商的囤貨壓力！」根據媒體報導，全台10大建商存貨賣壓超過3000億元。在買家觀望，普遍認為未來房價趨跌的市場氛圍下，建商、投資客等賣方不降價刺激買氣，卻要讓政府擔保，降低青年購屋自備款。難道貸款不用還嗎？難道在不合理的高房價時承接，讓它變得更不合理，符合未來世代的利益嗎？

就算不考慮近幾年新落成的住宅，根據上次台灣人口及住宅普查，全台灣的空閒住宅早就超過150萬戶，占比接近2成。換言之，5戶房屋就有1戶無人經常居住且未供其他用途。即使以定義較為嚴格的內政部不動產資訊平台統計，全台空屋也接近90萬，其中雙北空屋數就高達18萬餘宅。

在高房價的環境下，卻有如此龐大的過剩供給，表示供需失衡的潛在原因之一是囤積。房屋持有成本不高，投機者囤積使龐大數量的房產處於閒置狀態，惡意製造供應不足的假象，方便有心人囤積居奇、哄抬物價，再讓年輕人高價貸款承接，擠壓其終生的可支配所得，一輩子成為房奴。這符合執政黨選前念茲在茲的「居住正義」理想嗎？

反觀香港，港府在6月底宣布推出6招調控樓市，其中「向空置的一手私人住宅徵收『額外差餉』（俗稱空置稅）」，可徵收高達房價的5%。港府希望加快建商將手上空置的9000戶單位以合理價找到買家，避免囤積居奇的投機行為，因住宅應滿足民生需求，而非作為炒賣之用。

如果以前述台灣10大建商存貨賣壓總價來計算，空置稅每年就可為國庫帶進至少150億元的稅收。為避免這項稅負，建商及投資客勢必得做出調整，加快釋放閒置房屋，將房價降到年輕家庭可接受的地步，使房市的供給與需求逐步回歸到合理的均衡點。

港府近年多次推出調控樓市的辣招，雖然辣招力度未必夠「辣」，但至少讓港人感受到政策作為的誠意，比台灣高官所想讓年輕人揹更多債的政策「牛肉」來得誠懇多了。（作者為香港中文大學金融系副教授）

(中國時報)