許忠掌舵 上海歌劇院飛向世界

2018年08月07日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

第一位通過遴選而非政府指派的上海歌劇院院長許忠去年上任三把火，立即與英國皇家歌劇院簽訂5年合約，讓陸歌劇發展宛如坐直升機，與世界接軌；未來將共製中國神話歌劇，2022年在英國首演。許忠表示他上任1年，上海歌劇院票房從3成到一票難求，「上海觀眾值得更好的演出。」

首位遴選院長 讓票房長紅

許忠是享譽國際樂壇的大陸鋼琴家和指揮家之一，現任以色列海法交響樂團音樂總監、首席指揮，義大利維洛納夏季歌劇節及歌劇院首席指揮，上海歌劇院院長，本周將率領成軍2年的蘇州交響樂團來台演出。

2015年年底，人員將近500人的上海歌劇院決定以遴選方式選出院長，共收到7份報名表，最後有3人進入專家評審階段，2016年上海歌劇院宣布由分數最高的許忠受聘擔任院長，這也是上海歌劇院60年來第一位遴選院長。

許忠的出線備受業界關注，一大原因是上海歌劇院新場地上海大歌劇院將在2020年落成，如何累積足夠數量的歌劇劇目，許忠這一任非常重要，「一個世界級的歌劇院最重要的就是內容，如何推動中國歌劇發展、引領亞洲歌劇潮流，引起全世界關注，同時如何讓上海觀眾願意走進歌劇殿堂，這4點很重要。」

讚蘇交有朝氣 奏強項曲目

50歲許忠出生上海，畢業自法國巴黎國立高等音樂學院，以鋼琴家的身分為人熟知；後拜中國指揮界元老黃曉同為師，又得楊頌斯、帕努拉等世界知名指揮大師指導，逐漸闖出指揮名號。許忠身兼上海歌劇院院長與蘇州交響樂團首席指揮，「我的時間分配在管理上，上海歌劇院時間多些，但我1年只會指揮1齣歌劇，帶一次海外巡演。但蘇州交響樂團我是創建者之一，節目套數相對多。」

許忠說，蘇州交響樂團的起點高，可塑性大，樂隊聲音很新鮮，朝氣蓬勃，「交響樂跟歌劇表現形式不同，從美的觀感來說，歌劇的美要更全面一些；但如果把歌劇的多元放到交響樂團演出，音色會更加豐富，兩者相輔相成。」

蘇交這次來台曲目正是許忠強項，德布西的《海》他演過不下數十次，風格正統；《牧神的午後》傳承來自法指揮巨擘布列茲，「每一小節的音色速度都有著法國樂派的傳承，我非常自信。」音樂會將於8月10日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中國時報)