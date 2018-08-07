彈琴像談戀愛 萬捷旎拚耐力

2018年08月07日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

1歲的生日禮物是1台直立式鋼琴，彷彿註定了成為鋼琴家的命運，23歲陸鋼琴家萬捷旎今年將首度登上台灣音樂舞台，與蘇州交響樂團合作拉威爾《鋼琴協奏曲》。

今年23歲的萬捷旎是大陸年輕鋼琴新秀，170公分高挺身材加上純熟琴藝，讓她走到那裡幾乎都是焦點，「沒有小孩學琴是心甘情願的，我也是，還被打過，但因為我兩個阿姨都是學音樂的，好像也沒有其他選擇，就這樣堅持下來。」

萬捷旎在上海出生，3個月就隨家人去了德國，在德國與大陸之間來回居住，萬捷旎先是念了上海音樂學院附小，後來到了北京，在中央音樂學院附中就讀，15歲考上慕尼黑音樂學院的大學少年班，一路念下來。現在萬捷旎已經畢業，並選擇到美國耶魯大學念碩士後研究的2年學位，持續朝學習之路邁進。

之前曾說過「彈鋼琴就像是談戀愛」，萬捷旎說其實她這樣回答時，「根本沒談過戀愛，腦袋突然這樣靈光一現，講了這樣的話。」現在已經成熟許多，萬捷旎說還是這樣覺得，「學琴跟談戀愛一樣，二者都需要時間和耐心才能產生默契，溝通與交流，兩者都不容易。」

學音樂也許不是自己所選，但總可以選擇髮型，3年前萬捷旎剪去留了多年的長髮，「我不認為學音樂要像公主一樣。」萬捷旎說，她認為做一位鋼琴家，應該要更自由，「短髮讓我可以更奔放，專注在音符中。」

這次來台，萬捷旎將與指揮許忠再次合作，「他就像是我的老師，我常請他來聽我演奏，給我指點。」萬捷旎說，「他對我的確很嚴厲，節奏跟得不好，他就直接點我，但嚴厲跟直接是好的，可以讓我很快進步。」

(中國時報)