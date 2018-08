2018年08月07日 04:11 中國時報 王嘉源 /綜合報導 /綜合報導

「文章的寫法,我是從音樂中學到的。」69歲日本名作家村上春樹首次擔任DJ,其廣播節目《村上RADIO~RUN & SONGS~》5日透過「FM東京」等日本全國38個電台播放。村上播送以跑步時聽的海外搖滾樂為主的歌曲,談論了寫作與音樂的密切聯繫。

在約1小時預錄節目中,村上挑選9首爵士樂及搖滾樂曲播放,包括「披頭四」成員喬治‧哈里森的《Between The Devil And The Deep Blue Sea》、龐克音樂人喬伊‧雷蒙(已故雷蒙斯樂團主唱)的《What A Wonderful World》等。

據日本共同社6日報導,村上還緬懷了埃里克‧伯登和「動物樂團」的反戰歌曲《Sky Pilot》,稱「(當時)聽到這首歌,有種彷彿空氣都能刺痛人的特殊觸感」。村上強調寫作風格學自音樂,「與其說向誰學習寫作,更傾向於感受節奏、和聲和即興演奏,用身體寫作」。

