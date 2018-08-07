《中國思想史》作者 韋政通辭世

2018年08月07日 04:11 中國時報 簡立欣 、 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

又一大師凋零！著名思想史學者韋政通5日凌晨3點半過世，享耆壽92歲。他的學生陳復在臉書上發布訃告，哀慟之餘也表示台灣現在學術、文化面臨風暴，社會、高教危機重重，希望大家都能繼承先輩學人的積累，繼往開來。

韋政通1927年出生江蘇鎮江，1949年渡台，1954年起受到重要華人哲學家勞思光影響，以寫作維生，自學有成，早年鑽研新儒家思想，是牟宗三早期3個重要學生之一，後來走向自由主義，和楊國樞、胡佛、何懷碩等人時常共議時事，是《中國論壇半月刊》編輯委員會召集人，又是澄社發起人之一。

韋政通著作等身，包括《先秦七大哲學家》、《毛澤東三部曲》等，但最為人所知的應是1980年他獨立完成的《中國思想史》。據他自己所言，從1977年至1979年，他每天工作12至16個小時，過了2年「自囚」式的生活，才完成這本近百萬字的大作；該書與勞思光的《新編中國哲學史》同為台灣學界常用的中國哲學史教材。晚年韋政通仍為傳遞國學、哲學知識奔走，往返兩岸開設講座。

1972年次的陳復是就讀新竹清華大學博士班時結識韋政通，陳復說，當時他為了博士資格考，透過水牛出版社認識韋教授，後來還寫了書談中國的書院歷史，「老師也很高興，希望我能復興書院精神，對我而言，韋教授不只是教師，更是思想上的父親。」

陳復說，韋政通追尋理想，不求學歷，而是不斷在各種探索、思考中真實實踐；他對青年也懷著深度關懷，希望培養學術種子。陳復說，他在大陸微信上發韋政通訃告，一下子就有萬人點閱，致上哀悼，相較之下台灣卻一片靜悄悄，彷彿已經遺忘前輩做的事情，讓他無限唏噓：「這很可惜、可悲，不是社會的健康狀態，不知道過去，我們又何以繼往開來？」

(中國時報)