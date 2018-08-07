noovy心願 唱進武道館榮耀雙親

2018年08月07日 04:11 中國時報 蔡琛儀 專訪

noovy首次在台灣錄音，坦言很緊張，但能聽到許多前輩的聲音也相當興奮。（取材自YouTube）

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黃小琥、陳曉東、梁文音、郭雪芙、許書豪、noovy響應「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」提倡的孝順理念，共同獻聲演繹第一屆得獎作品〈夢裡知多少〉，由阿沁擔任製作人，6組歌手用溫暖動人的歌聲唱出對父母的愛與感謝，更分享了他們與父母之間的感動故事。

伊林娛樂男團noovy長期在日本發展，日前難得返台錄製孝親歌曲〈夢裡知多少〉，Hank和Mark說，這是他們第一次在台灣錄音，也是第一次跟製作人阿沁合作，因此壓力不小。他們也是首次錄溫情歌曲，因此花很多時間進入狀態，雖然他們未和黃小琥、陳曉東等前輩打到照面，但他們聽到混音，相當驚歎黃小琥的轉音。

Mark出生在單親家庭，媽媽一個人獨力拉拔他和哥哥長大，唱到〈夢裡知多少〉的歌詞「能陪伴就好」，讓他想起自己高中後就離家，很少跟媽媽見面的往事；主唱Shawn收到Demo時剛好一個人在日本錄音，聽完歌曲後讓他更想家、也非常想打電話給爸媽。

Hank下廚寵父母

noovy難得回台灣，盡量抽空陪家人，Mark和媽媽日前一起到陽明山約會、Hank和JK則分別和家人到海南島、新加坡旅遊，不過現在演藝事業還在起步的他們不好意思地說，都是家人付錢。但他們會用自己的方式來孝順爸媽，JK回台灣就會包紅包給家人、Mark則是不讓媽媽自己開車出門、Hank會自己在網路上訂牛排，再親自下廚煎給家人吃，誠意滿分；Shawn則是會在爸爸媽媽來台北時幫父母按摩，相當溫馨。

而他們也害羞笑說，最大的心願，就是能夠在日本武道館和台北小巨蛋舉辦大型演唱會，並且讓爸媽坐在台下見證那驕傲的一刻。「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」總獎金800萬台幣，31日報名截止。若你的作品缺少合作對象，歡迎上孝親獎合作單位音樂霸MusicBravo（www.musicbravo.com.tw或www.musicbravo.com.cn）尋找志同道合的夥伴。報名及相關資訊請洽旺旺孝親獎官網（www.loveparents.org）。

(中國時報)