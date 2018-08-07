河正宇：台灣沒比韓國熱

《與神同行：最終審判》導演金容華（右一）率眾主要演員出席亞太記者會，星光熠熠。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
報導溫博鈞、林依萱（師範大學實習生）

人氣韓片《與神同行：最終審判》6日在台北舉行亞太記者會，導演金容華率領主要演員河正宇、朱智勛、金香起、馬東石、金東旭出席，場面盛大。

河正宇一出場就展現「可愛帥」，低頭找在地上的拍照定位標記，找到時得意大大拍了一下雙手，相當逗趣。他說台灣令他感覺「清爽」，前日紅毯見面會上卻頻頻拭汗，記者會主持人黃子佼以為口譯誤解，河正宇解釋：「流汗是生理自然現象啊！台灣真的沒有比韓國熱。」

朱智勛第三次來台灣，他說：「之前來台時去了市場，台灣街道很乾淨。」黃子佼笑說：「片商都帶他們去了該去的地方。」讓朱智勛聽了大笑。馬東石被問「來生投胎想變為什麼」時答：「我想成為岩石，因為我喜歡『不動』！」全場大笑。

沙畫現景感動眾星

台上唯一的女生金香起感謝媒體前來，9日是她生日，記者會上準備了傳統壽桃為她慶生，讓她笑容滿面。她來台想喝珍奶和吃芒果冰，許願《與神同行》大賣，還透露因為看了《少年PI的奇幻漂流》印象深刻，希望能跟李安導演合作。

記者會最後由沙畫藝術家莊明達現場重現片中經典場景，眾星看得出神，表演完成時金容華豎起大拇指，河正宇高舉雙手不停鼓掌，朱智勛說：「整個拍片回憶湧上心頭，感動得快哭出來。」

(中國時報)

楊丞琳看見婚後人生希望 金東旭答非所問飄天然呆

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。