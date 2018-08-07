河正宇：台灣沒比韓國熱

2018年08月07日 04:11 中國時報 報導溫博鈞、林依萱（師範大學實習生）

人氣韓片《與神同行：最終審判》6日在台北舉行亞太記者會，導演金容華率領主要演員河正宇、朱智勛、金香起、馬東石、金東旭出席，場面盛大。

河正宇一出場就展現「可愛帥」，低頭找在地上的拍照定位標記，找到時得意大大拍了一下雙手，相當逗趣。他說台灣令他感覺「清爽」，前日紅毯見面會上卻頻頻拭汗，記者會主持人黃子佼以為口譯誤解，河正宇解釋：「流汗是生理自然現象啊！台灣真的沒有比韓國熱。」

朱智勛第三次來台灣，他說：「之前來台時去了市場，台灣街道很乾淨。」黃子佼笑說：「片商都帶他們去了該去的地方。」讓朱智勛聽了大笑。馬東石被問「來生投胎想變為什麼」時答：「我想成為岩石，因為我喜歡『不動』！」全場大笑。

沙畫現景感動眾星

台上唯一的女生金香起感謝媒體前來，9日是她生日，記者會上準備了傳統壽桃為她慶生，讓她笑容滿面。她來台想喝珍奶和吃芒果冰，許願《與神同行》大賣，還透露因為看了《少年PI的奇幻漂流》印象深刻，希望能跟李安導演合作。

記者會最後由沙畫藝術家莊明達現場重現片中經典場景，眾星看得出神，表演完成時金容華豎起大拇指，河正宇高舉雙手不停鼓掌，朱智勛說：「整個拍片回憶湧上心頭，感動得快哭出來。」

(中國時報)