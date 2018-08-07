吳宗憲找備胎 激勵KID成長

2018年08月07日 04:11 中國時報 林淑娟 、陳玟錦（靜宜大學實習生） 報導、陳玟錦（靜宜大學實習生）

吳宗憲（憲哥）、林柏昇（KID）主持的中視、三立實境外景綜藝節目《綜藝玩很大》，6日慶祝4周年，並宣布將在父親節當天前進瑞士！吳宗憲日前為演唱會瘦身6公斤，他昨宣布瑞士行將回歸「主隊大隊長」，節目並發出召集令，將由觀眾從8位人選中票選出新任小隊長，讓原任小隊長KID憂地位不保、危機感倍增。

吳宗憲不諱言此舉確實是要「稀釋KID」，他意味深長表示，人都是逼出來的，需要刺激，「法拉利再厲害，都需要備胎，正胎有時會爆開，而且正胎如果想要有更好發展，就要歡送他。」由於未來8個人選會每人錄兩集，KID憂心地問：「會不會錄一錄，我就不見了？所以我還有16集存留時間？」

KID坦言一開始知道將有新小隊長覺得難過、壓力也很大，憲哥和製作人湯宗霖為此找他吃飯，還特別約在他開的野人火鍋店，他當下直覺「鴻門宴」！直到他們告訴他「增加小隊長就真的是增加」，他才比較釋懷，也認為只要做好自己的事，就不怕被淘汰。

KID走出情傷

KID去年底與許維恩分手，許久走不出情傷，被吳宗憲炮轟工作狀態不佳，吳昨在記者會上猛虧爆料：「之前錄影一下遊覽車，就忙著打電話，對著那頭哭著說：『好啦！再給我一次機會嘛！』」KID不好意思地笑說，現在他已完全投入工作、沒有想這件事，「過自己的生活，走出來了。」

他坦言吳宗憲在這過程中幫他很多忙，在他心情最不好時，兩人還講了兩小時的電話。至於和許維恩的關係，他說「和小恩一直都是很好的朋友」，如果她有新歡，也會祝福。

(中國時報)