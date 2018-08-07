林瑞陽女瞞爸 闖《聲林之王》

2018年08月07日 04:11 中國時報 報導林彥君、陳家祥（銘傳新聞實習生）

星二代葛子揚（左起）、林莉、林靜昨參加節目海選。

艾怡良、宋念宇（小宇）及製作人陳子鴻6日出席選秀節目《聲林之王》海選擔任評審，節目製作人王偉忠表示，在《超級星光大道》之後，一直希望有平台挖掘新星，他也認為，參賽者有自創的能力，將會吸引評審注意，他說：「參賽者要有自己的想法，不見得要模仿別人，要創造自己，才有美好未來。」

《聲林之王》每集製作費1000萬，將有15集，海選報名人數超過3000人，其中有300人通過海選資格，參賽者中也有星二代報名，林瑞陽的女兒林靜目前是華航空姐，她從小就有明星夢，但因為爸爸擔心她吃苦，反對她進演藝圈，她不好意思地說：「報名海選沒有讓爸爸知道。」

高凌風的女兒葛子揚從今年4月至今沒有工作，到處試鏡但都沒有下文，她努力瘦了9公斤，希望透過海選證明自己，她的弟弟葛兆恩在賽前有幫她打氣，建議她在台上做自己，就是必勝關鍵。

艾怡良首度當判官

張秀卿的女兒林莉年僅15歲，雖然多次在螢光幕前演出，但參賽心情仍緊張：「好多競爭對手，我控制不了緊張的感覺，腳一直發抖。」

艾怡良為選秀節目出身，首次坐上評審席，她建議參賽選手藉由舞台表演，發現自己的魅力；小宇認為這次的舞台相當珍貴，希望參賽者能發揮到極致；陳子鴻則透露獲勝關鍵，就是要讓人印象深刻，他說好不容易台灣又有大型選秀節目，期待看到各式各樣的選手。

(中國時報)