甄子丹要求超高 湯鎮業雙胞兒剉咧等

湯君耀（左）、湯君慈和甄子丹演戲心情緊張。

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中國時報
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湯鎮業
甄子丹（左）在片中嘗試各種方式教化學生。

熱血動作電影《大師兄》由動作港星甄子丹主演，他在片中對學生傷透腦筋，戲外則特別花心思找特色各異的學生演出，其中一對雙胞胎湯君慈、湯君耀是明星湯鎮業之子，湯鎮業去年和甄子丹合作《追龍》演出反派，今年換兒子們和甄子丹共演，2人更簽約成為甄的旗下藝人。

湯君慈和湯君耀自曝小時候不合還超頑皮，經常打架，讓老爸超頭痛，2人在片中也是問題學生，一個「天生性專注力不集中」，另一個有「電玩重度上癮症」，個性反叛，還有互相大打出手的戲碼，他們說，一開始導演闞家偉還覺得他們打得不夠真，沒想到後來打出真火氣，「導演突然察覺不對勁，趕快上來勸架，要我們冷靜下來。」

加國首映獲好評

他們倆表示只要甄子丹在場就會壓力暴增，「因為丹哥工作時，真的太認真了，要求非常高。」他們總是默默觀察前輩，發現甄不但咖啡不離手，也從不會拿出手機來滑，「他常提醒我們要認真演出，工作態度很重要。」因此他們拍戲時會互相提醒全力以赴。

該片在加拿大奇幻電影節進行世界首映，獲得全場觀眾好評，放映後掌聲不斷，闞家偉特別到影展現場與加拿大觀眾進行交流，他透露當初和甄子丹合作壓力極大，「丹哥要求真的非常高，我們一起討論劇本、製作等各種層面的問題，讓《大師兄》的拍攝更為順利。」該片24日上映。

(中國時報)

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