陶晶瑩承諾「以後常開唱」

陶子昨宣布「陶晶瑩的1999年演唱會」加場，將在台北國際會議中心連唱2場。

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中國時報
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陶晶瑩（陶子）出道28年首度舉辦大型售票演唱會「陶晶瑩的1999年演唱會」，門票一開賣就秒殺，6日宣布加場，將於11月3、4日在台北國際會議中心連辦2場，她開心表示：「真的很感謝大家，如果繼續秒殺下去，就承諾大家以後會常常開唱。」

陶子演唱會門票開賣不到1分鐘，3000張票就完售，連老公李李仁也向隅表示：「秒殺！我沒搶到！」讓她從「暢銷歌手」身分晉升「秒殺歌手」。下次是否想挑戰攻蛋？她表示，現在比較有信心，之前因為歌迷都是在各地，又是隱形的感覺，就不知道能不能挑戰小巨蛋。

她擁有許多經典作品，包括〈太委屈〉、〈離開我〉、〈那些日子〉等，將開放粉絲「許願點歌」福利，她說：「加場應該會有部分不同曲目，來賓部分也還在構想。」希望在曲目編排、節目內容上給粉絲不同驚喜。

加演場11日開賣

她過去開唱時，老公李李仁曾當吉他手愛相隨，這次開唱是否邀請老公同台、合唱？她直說：「他不想。」不過屆時老公一定會帶著一對兒女到場力挺。

至於網路上已出現她的演唱會黃牛票，她在臉書喊話：「黃先生（黃牛），我知道你很想從我的演唱會賺一些錢，但是，請你高抬貴手。對我和我的歌迷朋友來說，這已經超越了商業活動，這是一個承諾，這是一次歌手媽媽的圓夢。」「陶晶瑩的1999年演唱會」加演場門票將於11日開賣，購票請洽KKTIX與全台全家便利商店。

(中國時報)

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