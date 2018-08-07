崔子格焚化愛情 入戲衣服險被燒

2018年08月07日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

崔子格的新MV在竹子湖拍攝，燒床畫面頗嚇人。（北京大格娛樂提供）

崔子格新歌〈你無法叫醒一個裝睡的人〉MV近日上線，該作品由大陸知名填詞人崔恕和香港TVB御用作曲人張家誠聯手打造，2歌曲為時下都會男女的愛情狀態發聲，唱出情侶間為愛渴求平衡的矛盾心情，在網路上已被譽為「全民療傷情歌」。

該曲MV費盡心思，邀來曾獲第21屆金曲獎「最佳音樂錄影帶獎」的導演陳映之操刀執導，崔子格在今年1月台北寒流發威之際，到陽明山竹子湖取景，在低溫中穿著絲質薄紗就上陣。導演稱讚她把女人為愛情緒崩潰而不自覺發抖的撕心裂肺之痛詮釋得很好，連氣到發抖的頻率都相當到位，但她卻搞笑回應：「其實是冷到發抖，不是氣到發抖！」

取得40億試聽量

MV中，分成白天和黑夜兩部分，來表達女主角哀莫大於心死後的悲哀，有一幕焚燒床架，熊熊火焰令工作人員唯恐避之不及，但崔子格因入戲太深，衣角險些被燒到。

崔子格近幾年來受到戲劇圈的喜愛，為大陸多部電視劇演唱過主題曲和插曲，因此成了電視劇、網路劇主題曲的大熱門，被封為「OST女王」， 其中她為《太子妃升職記》演唱的主題曲〈可念，不可說〉在大陸地區全網平台已取得超過40億的試聽量。她9月確定再度來台宣傳。

(中國時報)