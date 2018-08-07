崔子格焚化愛情 入戲衣服險被燒

崔子格9月將來台宣傳新專輯。（北京大格娛樂提供）

友善列印
中國時報
報導
崔子格的新MV在竹子湖拍攝，燒床畫面頗嚇人。（北京大格娛樂提供）

崔子格新歌〈你無法叫醒一個裝睡的人〉MV近日上線，該作品由大陸知名填詞人崔恕和香港TVB御用作曲人張家誠聯手打造，2歌曲為時下都會男女的愛情狀態發聲，唱出情侶間為愛渴求平衡的矛盾心情，在網路上已被譽為「全民療傷情歌」。

該曲MV費盡心思，邀來曾獲第21屆金曲獎「最佳音樂錄影帶獎」的導演陳映之操刀執導，崔子格在今年1月台北寒流發威之際，到陽明山竹子湖取景，在低溫中穿著絲質薄紗就上陣。導演稱讚她把女人為愛情緒崩潰而不自覺發抖的撕心裂肺之痛詮釋得很好，連氣到發抖的頻率都相當到位，但她卻搞笑回應：「其實是冷到發抖，不是氣到發抖！」

取得40億試聽量

MV中，分成白天和黑夜兩部分，來表達女主角哀莫大於心死後的悲哀，有一幕焚燒床架，熊熊火焰令工作人員唯恐避之不及，但崔子格因入戲太深，衣角險些被燒到。

崔子格近幾年來受到戲劇圈的喜愛，為大陸多部電視劇演唱過主題曲和插曲，因此成了電視劇、網路劇主題曲的大熱門，被封為「OST女王」， 其中她為《太子妃升職記》演唱的主題曲〈可念，不可說〉在大陸地區全網平台已取得超過40億的試聽量。她9月確定再度來台宣傳。

(中國時報)

楊影感謝林隆璇佛性栽培 雪花秀SPA從源頭抗老

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。