傑森史塔森 大戰《巨齒鯊》

巨齒鯊是深海古生物，伺機準備攻擊人類。（華納兄弟提供）

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中國時報
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李冰冰（右起）、趙文瑄、傑森史塔森將攜手對抗巨齒鯊。（華納兄弟提供）

硬漢傑森史塔森（Jason Statham）走動作路線，總是在電影裡與人搏命或軋車，這次在《巨齒鯊》展現另一項專長：潛水，這也是他接演的原因，他笑說：「這可能是我這段時間以來，第一部不必拿著槍到處跑來跑去的電影吧！」

傑森史塔森飾演深海救援專家「喬納斯」，他認為喬納斯跟他過去的角色相反，反倒吸引了他，「我習慣在大銀幕上殺人，但喬納斯一輩子都在救人，我覺得這一點很酷。」他透露飾演救援專家需要大量體能和特技動作，這對他來說是駕輕就熟，「對我來說這次演出算是一種轉換步調吧！」

與國際團隊合作很享受

劇組團隊來自中、美、英、冰島、紐西蘭、日本和澳洲等地，拍過多次好萊塢大片的他與國際團隊合作並不陌生，覺得很享受：「尤其是和來自中國的演員合作，對我來說是家常便飯。我曾經跟李連杰合拍過很多電影，從影以來遇過很多武術指導都是中國人。」

電影敘述一艘深海探測潛艇在前往地球最深的馬里亞納海溝時，遭到不明巨大海底生物攻擊，研究人員受困其中，眼見救援黃金期限迫在眉睫，海洋生物學家（趙文瑄飾）緊急召募深海救援專家喬納斯泰勒（傑森史塔森飾），且不顧女兒（李冰冰飾）反對，決定與喬納斯一同深赴海底，拯救落難的潛艇人員。電影10日在台上映。

(中國時報)

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