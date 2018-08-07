2018年08月07日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

5年沒在台灣拍戲的溫昇豪，為了《雙城故事》返台拍戲，為振興台劇盡心力，穿麂皮外套搭配雷達表（RADO）真我系列True Skeleton鏤空表。（服裝提供／BV、攝影／JOJ PHOTO）

雷達表HyperChrome皓星系列1616腕表，9萬6300元。（RADO提供）

雷達表Diamatser Power Reserve鑽霸系列動力儲存腕表，9萬5000元。（RADO提供）

雷達表Diamaster鑽霸系列腕表，8萬4500元。（RADO提供）

雷達表True真我系列縷空腕表，6萬9600元。（RADO提供）

Netflix影集《雙城故事》即將在9月上映，由於該劇將在全球190個國家上映，演員都是一時之選。去年入圍艾美獎與達斯汀霍夫曼爭視帝的伊林娛樂男星溫昇豪，即因擁有國際知名度，成Netflix欽點擔綱該劇的男主角。

《雙城故事》彰顯台灣軟實力

近5年來在中國大陸、新加坡發展的溫昇豪感慨地說，每年Netflix等串流平台有上千部連續劇上映，現在人們都在看韓劇、日劇，就連陸劇也已迅速竄起，台劇的競爭力到底在那裡？ 「《雙城故事》之所以被Netflix挑中，是因為這齣劇擁有別人沒有的優勢，」溫昇豪說「那就是台灣文化、台灣的軟實力。」 這齣發生在台北大稻程的小人物故事，溫昇豪飾演誠實、善良但時運不濟的台灣暖男，與從小美國長大的曾珮瑜有不少對手戲；在大稻程拍攝時，也真實感受到街坊鄰居的人情味，溫昇豪笑說，拍戲期間隔壁的中藥行老闆熬煮一桶桶的銀耳湯、杏仁茶、養生茶請大家喝，喝不完還可拿保溫杯帶回家，把大家補得身強體健，拍戲期間幾乎沒人感冒生病。

穿BV戴雷達表 可前衛可復古

溫昇豪這回受邀進棚拍攝雷達表（RADO）時尚專題，身穿Bottega Venenta（BV）秋冬新裝搭配雷達表本季主打的真我系列True Skeleton鏤空自動機械表和充滿陽剛帥氣的皓星（HyperChrome）系列1616腕表，前者風格未來前衛，後者充滿濃濃的復古風情，與溫昇豪在新戲《雙城故事》中的角色十分相襯呼應。

(中國時報)