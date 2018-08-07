馳加深耕台灣10年 堅持優質一站式服務

TYREPLUS馳加汽車服務中心已在台深耕10年。（台灣米其林提供）

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中國時報
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馳加汽車服務中心擁有專業訓練認證的馳加技師團隊。（台灣米其林提供）
專業技師提供詳細的專業保養建議，讓顧客能夠在最短時間內迅速了解愛車目前的整體狀況。（台灣米其林提供）

國內快速保養市場競爭激烈，除了原廠、汽車百貨，還有老師傅自立門戶的保養廠。其實，法國MICHELIN米其林集團旗下也有汽車快速保養通路，而且已經在台灣深耕10年，「TYREPLUS馳加汽車服務中心」有66家通路，10年來累計服務已超過200萬車次及10萬會員，深獲消費者信賴。

供應高品質油品與零件

馳加汽車服務中心橫跨全球16國、逾1700家服務據點，定位為一站式快保中心，擁有嚴謹的SOP，且快保服務項目齊全，競爭優勢是透過與國際知名品牌合作，供應高品質的油品和周邊保養耗材零件，讓消費者享有多樣化的汽車快速保養項目，與最高標準的服務品質。

馳加汽車服務中心主要服務集中於輪胎與輪胎相關服務、潤滑油系統、煞車系統等3大項目，自愛車開進馳加汽車服務中心開始，專業訓練認證的馳加技師團隊就會針對愛車車況進行全面檢查。根據檢測結果，負責執行施工的技師提供詳細的專業保養建議，讓顧客能夠在最短時間內迅速了解愛車目前的整體狀況，同時對於需要進行更換或維修的項目清楚掌握，進而確認後續的施工程序。

感恩夏季優惠雙重好康

為了回饋10年來廣大消費者的熱烈支持，馳加汽車服務中心特別推出感恩夏季優惠活動，以全新電子優惠券機制，讓民眾便利索取雙重保養好康，第一重好康消費TOTAL全合成機油保養套餐或換4條輪胎，即可憑券於機油保養時折抵1瓶免費；第二重好康因應夏天多雨季節來臨，車主更換馳加牌雨刷即可憑券贈送雨刷精1瓶。

此外，只要到店完成消費兌換就有機會抽中Dyson Cyclone V10 Absolute、iPhone8、AirPods、iRobot Roomba980、GO PRO HERO6、米其林周邊精美贈品及哈根達斯迷你杯兌換券等總計3000個獎項。業者喊出「一次快保，讓您看見馳加十年功」，讓最專業的馳加服務團隊細心呵護消費者的愛車，以最佳狀態開心出遊趣。

■Index

馳加相關網站：

★TYREPLUS馳加汽車服務中心官方網站：

http://www.tyreplus.com.tw/

★台灣米其林輪胎官方網站：

http://www.michelin.com.tw/

★活動網站：

https://tyreplus.com.tw/2018sp

(中國時報)

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