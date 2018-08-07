美酒佳餚百貨開展 岐阜百年酒藏首登台

2018年08月07日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

桃園台茂購物中心「日本物產展」，山嵐拉麵白湯拉麵，260元，每日限量300碗。（台茂購物中心提供）

誠品信義店即日起至12日期間的快閃「來手啤酒吧」，精選世界精釀與台灣在地風味啤酒以外，還有周六、日酒瓶DIY工作坊。（誠品提供）

Global Mall板橋車站店的「品清酒、嗜美食、樂夏夜」活動，由日本岐阜縣9大百年酒藏，特別帶來當地共15款當地出產的清酒。（Global Mall提供）

百貨再強打美酒佳餚攻勢。Global Mall板橋車站店就請來日本岐阜縣9大百年酒藏首次跨界登台合作，共引進15款當地出產的清酒，還有館中6家餐飲品牌特地推出的25款下酒菜，活動即日起至9月2日在2樓空中花園登場，業者預估1個月可帶來約300萬的營業額。

誠品信義店即日起至12日期間，打造出工地風的快閃「來手啤酒吧」，精選了共30國、800款世界精釀與台灣在地風味啤酒，另外現場還有人氣名店「渣男滷味」等下酒美食，誠品生活文創平台expo還推出選品像是可在常溫下保冰2小時的「啤酒冰杯」等商品，活動期間會員於指定區域累計消費滿1200元，即可兌換活動期間限定的「誠品－金秋啤酒」。

桃園台茂購物中心就在15日前再度推出大受歡迎的「日本物產展」，現場集合了46家日本各地當地美食物產店家，打造出日本祭典般的熱鬧氛圍，而展中還有日本職人親做的美食，像是每日限量300碗的日本北海道札幌地排隊名店「山嵐拉麵」等，另外還有人氣甜點的北海道函館限定「Petite Merveille」MEL起司蛋糕、北海道每日限量20支的「金箔霜淇淋」等，不用遠飛日本也能嘗到當地美食。

飲酒過量有礙健康

(中國時報)