家具優惠 為爸比減壓

2018年08月07日 04:11 中國時報 吳娮翎 、 吳奕萱 報導

TENDAYS減壓腰墊、坐墊，第1件8折、任選2件75折。（TENDAYS提供）

席夢思Agatha艾格莎原價5萬8000，感恩孝親價3萬9999元，上墊152公分x190公分。（席夢思提供）

La-Z-Boy半牛皮單人椅，原價5萬6800元，特價3萬4999元。（HOLA提供）

MUJI無印良品高椅背和室沙發本體1人座，1萬元，椅套另售。（無印良品提供）

父親節倒數一天，業者最後加碼出奇招！OK超商獨家推按摩椅體驗活動，分別於台北朱崙店與台中指定門市設立體驗專區，即日起至9月13日，無需消費即可現場試坐，幫老爸減壓。

OK超商推出由任達華代言的「商務艙零重力按摩椅」，功能升級臀部加熱、震動按摩，並有獨家智慧身形偵測功能，透過OKAPP購買2萬8310元，是目前市場最優惠；除了按摩椅外，還有「溫熱4D揉槌按摩墊」，OKAPP上銷售7581元，及「極度深捏3D美腿機」、「小智跑步機」、「自在極意棒」等共5款輝葉按摩系列商品。

APP買按摩椅 市場最優惠

席夢思推出「感恩孝親優惠專案」，BackCare Advanced系列，獨有5區精準撐托功能，能依據人體睡眠時的重量分佈，Beautyrest頂級獨立筒彈簧精準配置，針對身體上背、腰、臀、大腿、小腿的不同負重提供撐托，讓爸爸在睡眠時獲得完整休息。為歡慶父親節，席夢思全系列3萬9999元起，再享綺力枕買1送1限量優惠。

睡眠品牌TENDAYS，即日起至8月12日，舉辦精選商品限量特惠，穿梭涼感萬用墊原價1萬6800元，特價1萬1900元；支撐腰脊貼合臀部的減壓腰墊，及坐墊系列第1件8折、任選2件75折。

HOLA CASA推出父親節重量級獻禮與購物折扣，8日前凡購買HOLA CASA家具享全面8折再88折，特價品除外，特惠商品中最受矚目的為美國休閒椅品牌La-Z-Boy，近3年在台年銷5000張，La-Z-Boy於父親節前夕推出電動款半牛皮單人椅，下殺61折。

(中國時報)