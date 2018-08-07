OUTLET 巴結爸爸

禮客OUTLET的VICTORINOX大三針計時腕表，原價2萬2500元，特價1萬1250元。（禮客提供）

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中國時報
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GLORIA OUTLETS華泰名品城的Hour Passion Longines浪琴四逆跳男表，原價10萬4100元，價格店洽。（華泰名品城提供）
GLORIA OUTLETS華泰名品城的Nike Golf高爾夫球包，原價5600元，特價2800元。（華泰名品城提供）
禮客OUTLET內湖店的PING休閒POLO衫，原價3980元，特價1880元。（禮客提供）

父親節就要到了，最後一波入手禮物的好時機到了，OUTLET推出爸爸最愛的運動、腕表等優惠，像桃園的GLORIA OUTLETS華泰名品城不僅有萬件「爸」氣商品下殺3折起，主題餐廳也同步推出父親節活動及套餐優惠，而台北市的禮客OUTLET則祭出百樣商品下殺2折起，滿千再抽曼谷機票，犒賞爸爸一整年的辛勞。

GLORIA OUTLETS華泰名品城萬件商品下殺3折起，當中包括高爾夫球袋最低3000元有找，精品腕表也享下殺優惠，另外男士不能少的皮鞋、襯衫同樣享3折起折扣，餐飲像莫凡彼就推出大份量「超人爸爸套餐」以外，還可參加變裝打卡活動免費送瑞士濾掛咖啡組、牛角更有爸爸最愛的啤酒買一送一限時優惠，提早訂位還可享更多折扣。

禮客OUTLET內湖店及公館店則於8月13日前祭出百樣好禮最低下殺2折起，包括各式運動服飾、跑鞋、精品等均享折扣價，再加碼享單筆消費5000元再回饋2％購物金，8月3日起，獨家限定推出單筆消費千元天天抽「曼谷7日來回機票」，另外還有機會獲得「消費發票金額雙倍還本」現金獎，父親節帶爸爸消費享優惠。

(中國時報)

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