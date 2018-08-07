戰爭尾巴，心靈修補 2

2018年08月07日 04:11 中國時報 季季

如今我必須把當年等待父親回來吃番薯的幾分鐘裡，母親細細瑣瑣說的那些我彷彿聽懂又彷彿有些聽不懂的，經過冗長的時光沉澱與心智解讀，轉換一個敘述角度，還原她的歷史現場。

1925年11月底，母親生於西螺透路尾，即延平路西螺公學校（今文昌國校）對面那條直往番社（清領時期平埔族巴宰人聚落） 的長路的右手邊村落。其父廖諒，行三，教漢學，薄田產，其母黃修，童養媳；連生五男方得一女，歡喜取名「柑」；屘女面皮白，取名「素」。──外公夫妻的名，有「諒」有「修」，送作堆真正適配。

廖素1940年從西螺公學校畢業後就在西螺街米廠做工幫助家計。太平洋戰爭開始後，廖素長兄在新加坡戰死，留下二子三女；未婚的屘兄被徵去海南島後也渺無音訊；廖諒家境日艱。

1943年末，日本大學附屬第二高中畢業的李日長，經由西螺街尾木材行老闆介紹，三十歲看中廖素，訂婚二十天結婚。廖素有五兄一姊，李日長有六兄二妹，戰爭時期一切婚誼從簡。唯一特別的是，思想現代也體貼的新郎認為冬天坐轎太辛苦，堅持租黑頭汽車迎娶；從透路尾到永定只要十分鐘車程。次日回門，廖諒本欲依古禮讓新娘坐轎，新郎仍堅持汽車來回。廖諒當時給屘女的嫁妝僅有臥房用的衣、被、縫紉機，以及向延平路尾「竹腳仔師」訂做的全套金黃色檜木書桌、圓桌、衣櫥、衣箱、面盆架、椅子。

那座衣櫥的右門，鑲著與大人等高的穿衣鏡，我偶而好奇的站在鏡前，不知前面為什麼也有一個我；也很好奇衣櫥裡除了衣服還有些什麼。但我還不夠高，也不夠力，拉不動那些短的長的抽屜。

母親從中間短屜拿出黑盒子那天，我才知道她的嫁妝還有那麼小的物件，也才知道有點亮的盒子是塑膠做的。──那是我第一次看到「塑膠」；和如今氾濫成災的「塑膠袋」比起來，確實精緻多了。

然而，我要追述的不是盒子的外貌，而是一個漢學先生的遠見。那盒子長約10公分，寬約5公分，母親打開盒蓋時說，「妳外公講，人的名，上重要，」她拿出幾張紙又說，「妳外公講，這些小張的紙，就是要教囝仔學寫字，先學寫自己的名，啊，鉛筆，袂記提鉛筆！」

我緊走去房間，從父親教我寫124356的書桌拿一支鉛筆給母親。她說，妳也要一支呀，興奮得忘神的我又緊走去拿一支。（待續）

(中國時報)