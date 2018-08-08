黨產會再揮刀！趕盡殺絕 清算救國團

黨產會7日認定救國團是國民黨的附隨組織，將全面凍結救國團共56億餘元資產。救國團隨即召開記者會，主任葛永光（右三）駁斥黨產會指控。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導
成立逾一甲子的救國團，過去舉辦寒暑假營隊成為4、5年級生求學時期難忘的回憶。圖為救國團大專巡唱服務隊合唱快閃。（本報資料照片）

黨產會7日召開會議，決議認定救國團為國民黨之附隨組織，理由是救國團曾受國民黨實質控制其人事、財務及業務經營。救國團名下的56億元資產，原則禁止處分，是否因此影響救國團旗下單位的營業和消費者，黨產會說短期內不會，但不排除長期可能有部分單位停止營業。

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黨產會主委林峯正表示，已邀請救國團今（8）日派員前來討論，將以影響最小的方式處理，並依法許可救國團的營運支出。救國團主任葛永光說，「我們不認為他們的處分是合法，但我們會配合協商。」

強搶民產 救國團嗆不接受

葛永光說，黨產會是「強搶民產，違背人權」，黨產會本身法律地位就有違憲之虞，卻做出這樣的決定，救國團不會接受。

黨產會從2016年開始對救國團與國民黨的關係展開調查，舉辦2次聽證會後，昨日認定救國團是國民黨附隨組織。

林峯正說，救國團是由國民黨中央決議成立，再交由行政院做籌組安排，從誕生就是國民黨一手主導，人事上，第1任主任蔣經國是國民黨總裁之子，當年蔣經國向蔣中正做完工作報告，蔣中正在中常會指示，救國團「為國防部所屬單位之一，為黨內重要青運機構，工作策畫與執行，均應先呈報黨中央，接受黨的領導。」之後的救團團主任都到國民黨黨代表大會做工作報告，直到解嚴為止，業務完全接受國民黨領導。財務上，救國團收到的補助經費，也不是直接來自情報局，而是由國民黨中央轉發。

國民黨決議成立 猶如原罪

黨產會表示，救國團雖稱自成立起均受政府監督，未受國民黨之控制，但如無國民黨籍黨國體制的優勢地位，提供救國團特別待遇及許可，在戒嚴期間，非官方之「社會運動機構」如何能動員龐大行政資源，藉以執行業務並累積巨額資產？由此，足證救國團曾受國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離該黨實質控制，因此認定為附隨組織。

凍結56.1億資產 禁止處分

林峯正指出，救國團資產達新台幣56.1億元，營業活動遍及全台，依據106年度財報資料，救國團的主要收入包括青年活動中心共15家，營業收入6.8億元；國民運動中心共13家，營業收入8.8億元；立案補習班共62家，營業收入10.9億元。

林峯正表示，救國團經認定為附隨組織後，應在4個月內向黨產會申報財產，之後才能確定哪些是不當財產需收歸國有。但黨產會如何判定是不當財產？林峯正說，救國團既被認定為附隨組織，所有資產都先被推定為不當財產，但還不涉及具體認定，正式認定是下一個階段的工作。

救國團名下的財產，目前原則禁止處分。如有符合《黨產條例》所稱的履行法定義務或有其他正當理由，應於處分後3個月內，製作清冊報黨產會備查，若有其他資金動用或財產處分的需要，可向黨產會申請動用。

(中國時報)

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