又見離譜法官 與人妻聚餐浮報加班

2018年08月08日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

士林地方法院法官陳梅欽遭檢舉涉不實申報加班時數，司法院人事審議委員會決議將他送監察院議處。（翻攝自司法官訓練所結業紀念冊）

陳梅欽小檔案

花蓮地檢署檢察官林俊佑辦私案風波未平，又有司法官闖禍！士林地院法官陳梅欽遭檢舉下班與人妻聚餐卻謊報加班費，司法院院長許宗力得知後震怒，斥責「無法容忍」這種法官，昨召開人審會將他送交監察院議處，由於陳已主動辭職，未來若監院通過彈劾，陳還可能被判罰鍰、喪失公務員任用資格及無法轉任律師等懲戒。

此外，針對浮報加班費部分，士林地檢署已指揮廉政署依貪汙罪和偽造文書罪進行查辦。

私德不佳 曾捲入性侵紛爭

陳梅欽曾因捲入與女網友的感情糾紛及言語騷擾同事遭行政懲處，他是司法院內部肅貪正己「清明專案」長期鎖定調查的目標，據了解，司法院及士林地院去年分別接獲多起匿名檢舉，指控陳男行為不檢涉及不法。

這些檢舉內容，包括指陳梅欽謊稱加班卻去酒店喝酒，還找律師到酒店幫他埋單，他另被指與人妻交往過密，經常約會外出看電影，私德不佳，不過由於檢舉人不具名且對相關時間地點交待不清，司法院決定自己辦，找政風人員進行調查。

政風狗仔從去年12月到今年1月，連續2個月每天監控陳男上下班狀況，發現他「交友廣闊、應酬繁多」，經比對身分後他吃飯聚餐的對象是律師及檢察官與友人，其中包括已婚的女性友人，但陳事後否認有婚外情。

自請退休 不影響監院議處

政風人員雖然未查獲陳涉足酒店、舞廳等有女陪侍等不正當場所，卻查到他下班後與朋友吃飯喝酒，隔天還申報加班費，總計他參加18場應酬聚餐，不實申報22小時加班費，有8小時領取6136元加班費，其他則請補休。

司法院接獲政風單位調查報告後，由於陳依舊我行我素，言行舉止持續引發爭議，司法院在8月3日由政風處約談陳男，並將相關蒐證證據提示，他知道司法院鐵了心要「處理」他，於是自動請辭法官。

陳梅欽辭去法官工作，並在8月11日生效，無法領取退休金等補助，但司法院仍決定究責。許宗力昨召開人審會強調法官應保持高尚品格、廉潔、慎行，避免有任何不當或易被認為損及司法形象的行為，會中決議將陳男送交監察院調查

人審會結束後，祕書長呂太郎說明表示，陳梅欽辭職後，未來監察院如果通過對他提出彈劾並送交職務法庭審理，陳梅欽還是會遭受到懲戒。

(中國時報)