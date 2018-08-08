新聞透視－殺雞儆猴 司法院出手救形象

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中國時報

繼7月初台中高分院法官朱樑被查出蹺班嫖妓後，如今再爆士林地院法官陳梅欽，與人妻聚餐申報加班。法官荒唐行徑，讓病入膏肓的司法更加沉淪。雖然浮報加班費在公家機關司空見慣，但司法院出重手懲處，或許也是為了「殺雞儆猴」，挽救司法清廉形象及喚回人民對司法信賴。

政風狗仔隊 全力揪不法

8年前由檢方主導的「正己專案」，大動作搜索高院，當時4名法官被查獲集體收賄、操控判決，甚至還牽扯出法官與情婦的「偷情史」。這件司法史最不堪的醜聞，不僅貪汙的司法官人數創下紀錄，讓當時司法院長賴英照、高院院長黃水通黯然下台。

隨後司法院痛定思痛，由政風單位主導成立「清明專案」。學者出身的許宗力擔任司法院院長後，更是六親不認，舉凡法院接獲檢舉的案件，一律送交政風處立案調查，被稱為政風狗仔隊的人員，持續跟監蒐證，也因如此，讓許宗力同學、朱樑法官翹班嫖妓的事件曝光。

第一時間開鍘 大快人心

「清明專案」的政風人員，從2014年12月12日到去年5月17日間，連續跟蹤朱樑上下班狀況，把他到摩鐵16次召妓，每次召妓時間長短，一一紀錄，這些鐵證也讓他荒淫行徑現形，經人審會決議停職後送交監察院後通過彈劾，未來職務法庭判決可將他免除法官職務。

審視這次司法院開鍘對象，司法院政風處接獲檢舉後，即從去年12月起每天派人埋伏跟蹤士院法官陳梅欽，雖然最後只逮到他浮報加班費的證據，也讓陳男辭去法官工作，但比起過去法官嫖妓、收賄，陳梅欽的「罪行」可說輕微，最後仍遭送交監察院調查議處。司法院在花蓮劣檢引發法務部調職髮夾彎風波後，可說學到教訓。

法官職司如神一般的審判工作，當然要受更高的道德標準檢視，或許這些豬哥、荒唐法官們會以自費召妓、與人妻沒有不倫只有曖昧來為自己脫罪，但必須斷人生死的法官，唯有嚴格「正己」方能作出令人信服的判決，司法院這次快刀砍下打算退休免責的貪法官，可說大快人心。

(中國時報)

又見離譜法官 與人妻聚餐浮報加… 加速法檢汰劣 回應人民期待

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