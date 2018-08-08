加速法檢汰劣 回應人民期待

2018年08月08日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

司改國是會議第2次半年進度報告會昨召開，政務委員羅秉成表示，針對司法官強化「擇優汰劣」機制，以符人民期待。（陳君瑋攝、本報資料照片）

法官之恥事件簿

行政院政務委員羅秉成昨在司改國是會議後舉行第2次半年進度報告記者會中表示，司法官擇優汰劣是重要工作，包括前花蓮地檢署檢察官林俊佑、士林地院法官陳梅欽，院部都迅速有效回應人民期待，期勉繼續精進。對司改進度，他相信未來2年左右待法案上路，司法面貌將煥然一新。

羅秉成強調，國民參與審判、訴訟金字塔化、憲法訴訟是新司改三法，但人民最關切的還是司法官及律師擇優汰劣機制，此次法務部和司法院使用的機制，都是不修法即可執行，比較符合人民期待。

司改國是會議在第2個司改進度中，修正通過法律類達18項，已提出法律草案達23項，跨院、跨部會協力合作，除協調完成87大點次、303個子點次的主、協辦機關外，為推動落實各點次決議，還建置「司法改革進度追蹤資訊平台」。

法務部長蔡清祥表示，司改項目包括推動各級檢察署更名全數去法院化、未來一審判決書公開後，起訴書將公開、完成「國際司法互助」與「財團法人法」立法、「公職人員利益衝突迴避法」修正等10項。

司法院祕書長呂太郎表示，這半年司改進度重點包括建構大法官審理案件新制，未來大法官不再以「會議」型式釋憲；完成終審法院大法庭制度修正草案；推動「金字塔型」訴訟及法院組織；完成「國民參與刑事審判法」制定案並舉行試辦等10項。

對國民參與刑事審判法，呂太郎說，司院推動的國民法官模擬法庭，目前有841位民眾參與，其中選出173位國民法官，並有110位影子團國民法官，根據民調，國民法官與職業法官共同討論、審判，最符期待。

未來司法院將持續推動金字塔型訴訟的立法；推動商業事件審理法完成立法程序等10項。法務部則將推動行政簽結的法律化；推動律師法修法；公、私部門吹哨者保護法制整合等6項。

(中國時報)