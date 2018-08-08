司改接地氣 百姓才有感

2018年08月08日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

針對行政院昨天和司法院、法務部所提一堆數據的司改報告，民間司改會及台灣司法人權進步協會等團體均表示，制度的修改或統計數字離百姓太遙遠，人民要的是快又好的偵查、審判，而非冷冰冰數字，並對司法院和法務部跳過評鑑汰除不適任司法官給予肯定。

民間司改會執行長陳雨凡表示，包括民間司改會在內22個監督司法改革民間團體，會逐一檢視政府機關對司法改革進程，再對外界提說明，不過，觀察司改過程，司法院是認真且努力的，只是司法院著重在制度面改革，這部分離人民是有遙遠距離感的。

台灣司法人權進步理事長何俊英表示，人民在乎的不是數據，讓人民最直接感受是檢察官偵辦很快，態度要好；法官可判得又快又好，最重要是「用人民懂的語言」。

何俊英說，以往無論是開庭中或結案後的書類中「司法語言」太多，民眾聽不懂，所以用人民的語言闡釋法律問題，整理出法律爭議，讓民眾清楚知道打官司是什麼事？自己到底對不對？同時，司法官要掌握社會脈動，別當恐龍，才是人民有感的司法改革。

至於法務部及司法院透過人審會將劣檢、法官跳過評鑑直接移送監察院處理。何俊英表示，這2件案子都事證明確，法務部及司法院處置是明快的，既可回應百姓期待，也可擺脫官官相護批評，值得肯定。

陳雨凡說，《法官法》修訂時，對不適任司法官汰除機制有點疊床架屋，評鑑顯得有點冗長，但不能否定評鑑委員會存在價值，畢竟委員會中有外部委員的存在，既然都是進到職務法庭，希望修法成雙軌制，監院與評鑑委員會都可將不適任司法官移送職務法庭。

(中國時報)