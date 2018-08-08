陳梅欽涉職場霸凌 重懲導火線

2018年08月08日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

「該來的還是會來！」士林地院民事庭法官陳梅欽，因浮報加班費遭司法院移送監察院。認識他的同僚說，陳沒結婚前，情史豐富，還娶了護士為妻，當年更因扮網路男蟲遭控性侵，私生活不檢點，讓司法院長翁岳生為之震怒，硬是退回士院當時的調查報告，最後記1大過，沒想到並未因此得到教訓。

司法官訓練所33期結業的陳梅欽，澎湖人，高中畢業後考上陸軍官校，擔任職業軍人8年半退伍，接著考上輔大法律系，畢業即通過司法官考試，擔任司法官，目前與家人同住在士林地院位在內湖民事庭旁的宿舍內。

法院同事說，陳在司法官訓練所時，感情生活很精采，還利用網路交友認識女性，之前被媒體批評是「男蟲法官」，經調查後，並未性侵女網友，而是兩情相悅，還他清白。但陳並未因此收斂，有時會利用院內環境教育，主動向同仁親友搭訕，藉著法官身分親近女性。

據了解，陳還被查出在2003至2004年間，以進修名義請假55天出國，短則3天，長的12天；前往地點卻是埃及、突尼西亞、斯里蘭卡、俄羅斯、越南、緬甸、捷克、菲律賓、尼泊爾、帛琉及加拿大等國。政風單位曾懷疑他「假進修之名，行旅遊之實」，因為出國進修期間停止分案。

不僅如此，陳曾當庭怒罵書記官並丟擲卷宗，逼得書記官離職，2年後該名書記官想回任，擔心再次遇到他，加上面試官言語刺激，在家中上吊自殺，案發後，臉書《靠北書記官》將矛頭指向陳，認為他涉職場霸凌，被認為是此次司法院重懲導火線。

陳自覺遭到調查，主動辦理辭職，生效日就在8月11日，若能順利辦理退休，可請領將近600萬退休金，幸好司法院決定將他移由監院處理，否則後果難以想像。

(中國時報)