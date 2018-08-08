林俊佑停職生效 近期搬離宿舍

林俊佑停職令生效，門禁卡隨即被消磁（左圖），並要求他搬離宿舍（右圖）。（許家寧、張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮地檢署檢察官林俊佑率警到幼兒園辦私案，引發輿論譁然。花蓮地檢署證實3日接到林俊佑的停職令後，立即將他停職，除了進出署內的門禁感應卡被消磁管制，停職後，薪水只剩下16K，花檢也要求他3個月內打包搬離檢察官職務宿舍。

林俊佑7月底涉嫌恐嚇等罪遭檢方起訴後，法務部2日召開檢察官人事審議委員會，原本決議將林調至外島，但是因為沒有地檢署願意收留林俊佑，最後決議將林留任花蓮，但簽報法務部長停止林的檢察官職務，預計監察院下個月將召開彈劾審查會。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁表示，林俊佑檢察官的停職令3日發出後，林俊佑的門禁感應卡已經立即失效，由於林俊佑1日即請假北上答辯，停職後就一直請休假，花檢將會另外安排時間，請他進入辦公室清理個人物品。

花檢指出，林俊佑請假超過一周，花檢同仁近來未與林見面，不知其心情狀況。不過，林俊佑停職生效後，依規定，必須在3個月內與妻兒搬出目前居住位於花蓮市區的檢察官宿舍，檢方也調動其他檢察官平均分攤其留下的案件，對所有案件的偵辦進度不會受影響。

林俊佑目前雖暫時停止職務，但仍具檢察官公務員身分，原本林的月薪含職務加給約12萬元，停職期間依法仍可領取本俸的半薪約1.6萬元，如果監院通過彈劾林俊佑，將再移送至司法院職務法庭審理做出最終懲處。

(中國時報)

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