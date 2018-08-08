承載青春記憶 民進黨人也擔要職！民進黨也有份 救國團早走出藍綠

2018年08月08日 04:10 中國時報 政治中心、地方中心／綜合報導

黨產會主委林峯正（左）7日召開記者會宣布救國團是國民黨的附隨組織，黨產會將全面凍結救國團共56億餘元資產。救國團隨即召開記者會，主任葛永光（右）一一駁斥黨產會指控，並表示一定會採取司法訴訟。（王英豪攝）

救國團小檔案

黨產會昨認定救國團為國民黨的附隨組織。不過，救國團人事，包括縣市團委會主委、副主委、指導委員等，多有民進黨人物。歷任救國團顧問、指導員的民進黨立委許智傑昨說，該還給國家的，就還給國家，但是救國團有著許多人的青春記憶，好的部分應保存延續下來。

4、5年級生 難忘回憶

對4、5年級生而言，「救國團」充滿青春浪漫的回憶！在那個沒有網路、手機，學生還有髮禁、舞禁，連打撞球都會被記過的年代，救國團的登山健行、民俗采風、藝文欣賞等各式營隊，就是少男和少女最正當、學校鼓勵、父母同意的娛樂活動，救國團最鼎盛時期，一年有20餘萬人參加。

國家政策研究基金會內政組召集人黃德福指出，救國團在1989年向內政部登記為社會團體後，已是一個公益性、服務性的團體，各階層領導幹部的產生，皆是根據組織章程之規定辦理，並非由國民黨派任，並未實質控制相關人事。

黃德福說，如果國民黨能夠控制救國團人事，為何從過去到現在，很多縣市團委會主任委員、副主任委員、指導委員，鄉鎮市團委會會長、副會長、委員，以及青年活動中心主任委員、指導委員等領導幹部，有很多是由民進黨人士擔任之？

據了解，黨產會發言人施錦芳曾任救國團墾丁青年活動中心主委，蔡英文總統在1992年還曾接受救國團邀請，擔任冬令青年自強活動「國際經貿事務研習會」講師。

綠營人士 參與者眾

曾經或現在仍是救國團義務幹部的綠營人士，包括台東縣前縣長陳建年、彰化縣副縣長陳善報、高雄市立委林岱樺、許智傑、屏東縣前立委林育生、台南市議長賴美惠、台北市議員周柏雅及新北市議員李余典。

台南市議長賴美惠曾於1981年兼任救國團後壁鄉團委會總幹事，但她強調，當年在後壁鄉農會服務，因同事也參加該社團，基於服務鄉里因此兼任幹部，並不清楚救國團與國民黨的關係。

救國團彰化縣團委會主委陳杉銘說，彰化縣副縣長陳善報在2014年底就任副縣長後，就受總團聘任為副主委至今，主委與副主委皆為義務性、無給職。但陳善報因為在前縣長翁金珠任內，擔任縣府主任祕書，當時即曾掛名擔任副主委，因為對救國團事務較為關心了解。

前台東縣長陳建年女兒、立委陳瑩代為回復表示，自從父親被連戰要求退出國民黨後，就是無黨籍身分，自始至終都沒加入過民進黨；屏東縣救國團指出，前立委林育生約在6年前已卸任指導委員，且近年未參與相關事務。

至於其他人在截稿前並未取得回應。

(中國時報)