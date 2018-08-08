爭訟恐停擺 須待大法官解釋

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中國時報
／台北報導

黨產會前天將中央投資公司、欣裕台公司認定為國民黨產及其附屬組織引發行政爭訟，台北高等行政法院認為《不當黨產條例》有違憲爭議聲請釋憲且裁定停止審理，黨產會不服提抗告被駁回，未來救國團如果提訴訟，法官恐將依此模式停審，等待大法官會議的解釋出爐。

2016年11月2日黨產會作成處分，認定國民黨持有資產合計約156億元的中投、欣裕台股權，是國民黨及其附隨組織不當取得的財產；同年11月29日更進一步處分，命國民黨須在30日內，將兩公司股權移轉為國有。

國民黨、中投及欣裕台分別提起多件訴訟，其中關於中投及欣裕台被「認定」為黨產部分，法官認為黨產會有無調查權及追繳等權力？黨產會的處分是否違反平等原則？涉及人民財產變動應由司法機關而非行政機關等，認有違憲之虞聲請釋憲。

北高行也裁定釋憲結果出爐前停止審理程序，黨產會不服提抗告，最高行政法院審理認為原停審裁定並無不當予以駁回抗告，全案在釋憲結果出爐前確定停審。

法界人士表示，由於終審法院的法律見解具有指標性，未來黨產會相關爭訟，包括救國團透過行政程序提訴願、打行政訴訟，法官都將比照辦理。

此外，行政執行署台北分署昨天下午第3度拍賣國民黨北市松山區南京東路5段黨工宿舍，底價2125萬元，但仍因無人投標而流標，台北分署將再降低價格，擇日舉行第4度拍賣。

(中國時報)

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