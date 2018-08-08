4000位老師 60萬學員 課程中斷影響大

2018年08月08日 04:10 中國時報 簡立欣 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

黨產會宣布凍結救國團全部資產，其員工、營隊、運動中心及補習班等業務後續如何處理？救國團表示，正在一一評估及盤點中，希望能將影響降到最低。

救國團主任葛永光表示，團部目前擁有1000多位員工，全台13個活動中心（包括1個暫停使用）共400多個員工；終身教育學習中心有4000多位教師，一期學員有10萬多人，一年有6期，就是60萬人，如果被暫停所有業務，課程被迫中斷，可能會產生消費者糾紛，影響層面非常大。

救國團發言人黃振愷證實7日傍晚已經收到黨產會處分書，有30頁之長。

針對救國團各項業務後續處理，他表示，首先救國團的各個活動中心不只提供散客住宿，更常獲許多團體、機關和企業以年度為單位租借來辦活動或是做教育訓練；其次是運動中心，目前是受到包括台北市、新北市、桃園市等地方政府委託經營。上述兩項業務若遭終止都將造成消費或是契約糾紛。

第三塊業務是旅行社，承接國內社團訓練、中小學宿營、公民活動等，有學校已經合作很久，現在也在詢問後續如何處置，因此救國團希望8日和黨產會協商時，一併把這部分陳述清楚，以免影響過大。

最後是終身教育中心，黃振愷表示救國團的相關課程是3個月1期，每年4期，這部分牽涉到的除了學員，還有教師。由於救國團終身教育中心收費低廉，很多學員重複報名，也有很多教師在救國團幾乎一教就是終身；如何維護教師工作權和學員權益，是一大考量。

針對救國團可能採取的法律救濟，委任律師劉昌坪主張，黨產會在調查程序顯然不完備的情形下強行作成處分，對當事人「再次突襲」，違反「應對於當事人有利及不利情形」一律注意的客觀注意原則，亦違反大法官解釋所要求的正當行政程序；另外監察院及台北高等行政法院已就黨產條例相關規定聲請釋憲，黨產會也不應在解釋前作成處分，「不僅讓違憲風暴更形擴大，更與其所稱轉型正義係欲追求平息社會爭議的目的完全背道而馳。」

救國團表示，名下活動中心不全部保留，要看狀況轉型繼續經營或捐政府；對於日後釋出的地產，三圓機構董事長王光祥表示，只要位於精華地、無爭議性，願意評估買進。鄉林建設賴正鎰則指出，之前參與政府BOT案傷痕累累，未來不願再碰政府有關案件。業界人士明白指出，外界敢碰的恐不多，因為政黨輪替本是常態，若國民黨重新執政，屆時來討，買的人不是衰死，這些不是簡單檯面上合法、無爭議，便可一勞永逸。

(中國時報)