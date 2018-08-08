98％贊成 機師工會取得罷工權

2018年08月08日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

桃園市機師職業工會昨公布罷工投票結果，工會以97.9％的贊成率，正式取得罷工權。工會強調，資方若在8月20日前仍不釋出善意，工會將擇期正式宣布罷工期程，且不會保留最低服務量。長榮、華航再度呼籲工會，保持理性協商。

機師工會會員人數共1426人，分為華航分會878人、長榮分會542人，這次罷工投票共有1212人參與、投票率84.9％，其中1187人贊成、贊成率97.9％。

確定罷工時間 未必是中秋

機師工會理事長、長榮機師李信燕說，飛行員平常是很安靜的，這次透過罷工投票來展現團結和決心，工會不是好戰，而是有話要說。她也聲明，資方不斷批評工會將眾多議題包裹式協商，實際上完全不是這回事。

談到何時罷工？機師工會仍未提出時間表，端視資方何時釋出善意與工會對談。2016年空服員工會突襲罷工，恰巧碰到蔡英文總統出訪，這次機師取得罷工權，恰巧蔡又要出訪，機師工會表示，沒有將這件事作為罷工考量，也未必選在中秋節連假罷工。

主動預告 不留最低服務量

機師工會常務理事、華航機長陳祥麟說，航空是開放、非獨占的市場，加上工會主動提出罷工預告，因此航空公司都有充分準備時間，因此不會考慮保留「最低服務量」。

航空雙雄：從未拒絕協商

對於工會訴求，華航表示，工會指華航散發虛假資訊的求戰姿態，並非事實，公司從未拒絕協商。在工會28項訴求中，包括飛時疲勞管理、外籍機師訓練限制、ACM派遣、不按FOQA飛行計畫處分，現行規定皆高於民航法規，或已有申訴管道，甚至涉及修法，願再與工會協調。

長榮則聲明，2017年5月至今，已與機師工會進行過5次會議，多項提議也開始實行，對於無法執行的議題及飛行員諸多提問，已由相關單位逐一說明，並無拒絕溝通。機師工會向桃園市勞動局提出16項勞資爭議調解，共分成3次調解、每次議題5至6項，但調解時間僅1個半小時，且議題牽涉公司整體營運甚廣不可能在1個半小時內達成協議，以致調解破局。

(中國時報)