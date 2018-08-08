長榮願持續溝通 盼消弭歧見

2018年08月08日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

桃園市機師職業工會昨公布罷工投票結果，正式取得罷工權，並批評資方態度強硬、不願協商。長榮航空對結果表示遺憾，希望雙方能藉由溝通增加互信、消弭歧見，並呼籲機師工會顧及旅客在大眾運輸的權益，勞資持續溝通協商。

長榮指出，「飛航安全」一直是公司成立以來的核心價值，公司也連續10餘年，在全球航空界的各項飛安評比名列前茅，但工會屢次以2015蘇迪勒、2016年梅姬颱風時的狀況來質疑公司。實際上，2017、2018年的每次颱風，防颱會議皆邀請工會代表參加決策，將安全度拉到最高，在颱風來襲之前就停飛許多航班，且絕對尊重機師的決定權。

至於工會聲稱的「過勞航班」議題，長榮強調，所有航班派遣均符合民航局頒定的航空器飛航作業管理規則（AOR），無論飛時或派遣人數，均符合法規與安全標準，再配合波音公司研發的科學疲勞管理工具，以確認飛行員的警醒指數，作為派遣參考，每個航班皆符合AOR及經過科學數值的認證。

此外，一般外籍航空公司僅受各國AOR限制，但台灣航空業者除須遵守AOR外，區域航線另受到台灣勞基法工時不能超過12小時的規範，在工會所提出的所謂「過勞航班」中，僅極少數航班因天候、航管、軍演或機械故障等因素，超過12小時而受到勞動機關裁罰，工會以比率極低的特殊狀況曲解是「過勞航班」，有誤導社會大眾之嫌。

長榮呼籲，航空運輸牽涉到海內外旅客權益，對於社會安定、經濟發展影響甚鉅，且目前主要飛行離島航線的立榮航空飛行組員為長榮所支援，執行立榮航空的營運航班，一但罷工發生，影響範圍恐波及離島航線，連續假期更會造成旅客返鄉不便，

希望機師工

會三思。

(中國時報)