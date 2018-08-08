勞動部希望資方放軟

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中國時報
／台北報導

桃園市機師工會已通過罷工投票門檻，醞釀擇期罷工，交通部長吳宏謀昨日表示，目前仍希望勞資雙方能坐下來協商，希望罷工應變方案不會用上；勞動部長許銘春也呼籲勞資雙方理性溝通，「希望雇主不要採取強硬手段，沒有工會願意走到罷工這一步」，勞動部會連同交通部共同盡力協助提供對話平台，以期解決紛爭。

由於接近年底大選，外傳交通部暗示資方讓步。吳宏謀表示，雙方應該理性並互相退讓，協商才比較容易成功，員工是公司最大的資產，公司應用此態度和員工對談，成功的機率比較大。實質協商過程中，勞資雙方有任何問題，交通部會出面協調。

交通部政務次長王國材則說，交通部沒有暗示資方讓步，雙方協商的重點在於勞工權益、公司永續經營、飛航安全、乘客權益，任何結果都應合情合理合法。

勞動部長許銘春表示，取得合法罷工權不代表一定要罷工，端看後續勞資雙方談判結果而定，重要的不是罷工，而是資方是否願意與勞工共同討論訴求，沒有具體結果才會走向罷工，畢竟罷工是最後手段，沒有工會想走到這一步。許銘春說，期望資方態度放軟，才能有助勞資雙方協商，雙方面對面溝通解決爭議。

吳宏謀表示，交通部和民航局尊重機師工會投票結果，但罷工耗費龐大社會成本，呼籲勞資考量旅客權益與飛航安全，回歸理性協商。此外，罷工預告期是否應建立機制，吳宏謀說，這次雙方溝通後，未來會和勞動部建立機制，讓旅客權益更有保障。

(中國時報)

長榮願持續溝通 盼消弭歧見 機師罷工風暴！新聞透視》天大地…

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