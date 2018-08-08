機師罷工風暴！新聞透視》天大地大 旅客權益最大

2016年6月24日華航空服員罷工，桃園機場當機3天震撼社會。（本報系資料照）

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中國時報

2016年6月24日華航空服員罷工，桃園機場當機3天震撼社會，執政一個多月的民進黨政府為討好勞團，並讓蔡英文總統順利出訪，要求行政團隊對工會訴求全盤接收。眼見蔡政府助攻，讓工運活動越趨活躍，空服、機師輪番上陣，旅客權益淪為要脅籌碼。

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民進黨政府2年前對華航空服員讓步，誇張到從早上搭交通車就開始算工時，外站津貼更大幅調整，一句「勞工是心中最軟的一塊」，瞬間把自己弱點暴露無遺，讓外界發現會吵的孩子有糖吃。這幾年，空服、機師輪流上街討福利，下一個鬧罷工的，說不定換成地勤或維修人員，航空公司若三不五時停擺，政府還敢保證安全嗎？

不只航空業鬧罷工，台鐵、高鐵工會也跟著放炮，全是以旅客權益做籌碼。政府對於航空業或大眾運輸業，沒有完整的勞資處理方案或法案，只靠一套《勞基法》含括，但運輸業與其他行業不同，運輸需求、工作型態，以及肩負的安全、便利重責，與工廠勞工或朝九晚五上班族截然不同，由於政府的漠視，心頭最軟的一塊已變成最硬的問題。

美國在1981年曾發生1萬2000名航管人員大罷工事件，每天有數千航班停飛，當時雷根總統開除參與罷工的航管人員，工作由軍方接手，才恢復空中秩序。舉這個例子並不是要政府禁止罷工，而是告訴政府態度很重要，做事必須以廣大民眾的利益為優先。

爭取勞工權益固然重要，但衝動行事的後果，倒楣的還是成千上萬旅客。如同交通部想反制冠名「台灣．中國」的外籍航空公司，天真的以為不給靠空橋，對方就會乖乖聽話，卻不知道航空公司根本無所謂，困擾的還是自家機場與無辜乘客。

(中國時報)

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