辛苦又危險 清潔隊員環署抗議

2018年08月08日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

嘉義市環保局清潔隊垃圾車7月30日執勤時發生意外，田姓清潔隊員於清除分隔島掉落枝葉時，不慎從後車斗站台摔落地面重傷，並於4天後不幸過世。環保工會聯合會、各縣市環保工會及工傷協會代表約50人，昨至環保署抗議，要求政府重視各地清潔隊員所冒的風險，檢討相關作業程序，不要讓隊員站在後車斗上。

縣市政府機關環保工會聯合會（環保工聯）表示，環保署在全國實施「垃圾不落地」政策逾20年，民眾沿街等待垃圾車成為日常生活一部分。但政策實施後除了台北市，其餘各縣市配套措施不一，清潔隊員在垃圾車行進中站在車輛後方，潛在危險很大。

環保工聯理事長蘇家源指出，交通部明確指出人員不能站在垃圾車後斗上，垃圾車改裝也算違規。勞動部更在《職安法》規定車輛後方不能站人，因此他質疑：「環保署對於這些違規到底持什麼態度？」

環保署雖有發放「清潔人員標準作業程序手冊」給各地方政府，卻未要求各縣市落實執行。據環保署統計，民國90年至100年間的清潔隊員受傷人數共6692人、死亡161人，合計6853人；亦即10年來平均每個月有1.3位清潔隊員殉職。蘇家源說：「這不是政策殺人，什麼是政策殺人？」

除了嘉義市田姓隊員不幸摔落死亡，去年花蓮縣也有一位清潔隊員發生相同工傷，目前還躺在醫院。抗議代表說，環保署如果沒有配套措施，環保工聯願協助環保署研擬，別讓悲劇再發生。

對於環保工聯與其他代表的訴求，環保署環境督察總隊副總隊長姜祖農回應，環保署會檢討現有政策及措施，與工會共同督促地方政府落實職安規定，也會協助提升人力需求及補強安全設施。

姜祖農說，清潔隊員從站台摔落致死，已從1999年的22位降到去年的3位，顯示安全教育講習有成效，惟仍應達到零職災、零意外。至於撫卹方面，環署會協助家屬爭取濟助金。

(中國時報)