嘉市清潔隊 安全三寶不離身

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市環保局田姓清潔隊員日前隨車清除修剪路樹時，不慎從垃圾車摔落路面，搶救4天後不治，司法雖已介入調查，但當時田員未戴防護帽，疑因此導致頭部重創，事後嘉市清潔隊強力要求隨車人員務必落實安全防護，以避免再生憾事。

田姓清潔隊員7月30日意外摔落地面，造成後腦重創，8月2日上午宣告不治，事後姜姓垃圾車司機不僅情緒大受影響，也被警方依業務過失致死罪嫌函送法辦。清潔隊長謝英鋒透露，考量姜姓司機的心情，目前已先行安排他做其他工作，暫時不會再開垃圾車，至於外傳田員跌落時，車子剛好在過彎，兩者是否有關聯性，交由司法判斷。

按環保局規定，清潔隊隨車人員出勤時需著工作鞋、反光背心和防護帽，但當時田員只穿著工作鞋，明顯不符規定，間接凸顯清潔隊出勤管理有漏洞，謝英鋒指出，以往同仁怕熱或嫌活動不便常便宜行事，既然有前車之鑑，已要求同仁務必遵守規定，「勞安和工安不能有妥協的空間。」

因公死亡的田姓清潔隊員近日將舉行公祭，嘉市環保局正全力協助家屬料理後事，並透露相關撫卹補償金額約1000多萬元，將依法補償給家屬。至於隨車人員執行勤務安全措施改善，謝英鋒說，會參考其他縣市作法，研議是否在垃圾車加裝護欄，但仍要考量不妨礙同仁作業或民眾丟垃圾為原則。

(中國時報)

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