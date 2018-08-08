名校生海外升學 香港居冠

大學指考7日放榜，建國中學指考應考生今年海外升學人數比去年多ㄧ倍，其中香港最多。圖為部分錄取台大和其他優秀學校的考生們一起合影留念。（趙雙傑攝）

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中國時報
／綜合報導

繼大陸大學對台招生標準降到學測均標，錄取台生592名後，昨天大學指考放榜，國內包括建中、北一女等名校學生將有百人海外升學，其中到香港人數最多，其次是大陸、美國等，香港就讀人數顯著成長原因，學校均推測，與台灣距離近、國際化環境、港校積極來台招生等因素有關。

建國中學教務主任蔡哲銘表示，去年畢業生錄取香港各家大學總共11人次，但今年香港大學13人、香港科技大學15人、香港中文大學19人、香港理工大學3人、香港城市大學23人，人數明顯增加；且與大陸、美國、日本、新加坡等地平均每校錄取1至2人相較，錄取香港學校的學生也多出許多。

北一女中56人出國

同樣狀況也發生在其他明星學校。北一女中統計，今年56人確定出國讀大學，18人去香港居冠，其次則為美國13人，私立復興實驗高中數字更驚人，去年103位畢業生共7人錄取香港的學校，今年91位畢業生則有21人次錄取，薇閣還有學生在台灣考了學測滿級分，獲得香港大學4年全額獎學金。

語言相通距離近

桃園武陵高中畢業生赴大陸香港也很明顯，今年總共有3個北京大學、1個北京清華和2個上海交大，香港也有6人；台中一中今年要前往香港的大學就有10人，台中女中也有12人要到對岸去就學；高雄中學的畢業生以到香港讀大學的6人最多，還有3人赴大陸就讀南京大學等校、雄女有6人將赴香港城市大學、香港中文大學、香港大學，大陸也有3人。

蔡哲銘分析，香港距離台灣近，但教學、就業環境都更為國際化。也有校方指出，陸港因語言相通、距離近，比較不會有離鄉背井的懸殊感，學生期許能換個環境增加競爭力。

(中國時報)

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