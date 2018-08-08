林杰樑次子 期許承襲俠醫之路

2018年08月08日 04:10 中國時報 張潼 、 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

「這是給我爸一個父親節禮物！」已逝俠醫林杰樑次子林浩楨確定錄取台大醫學系，他說，父母從沒要他和哥哥一定要讀醫，但從小看爸爸當醫生，因此國小時就也想成為一名醫生，如今即將跨出從醫的第一步，最大的感覺是鬆一口氣，不僅對得起爸爸媽媽，也是完成對自我的期許，能夠成為像父親一樣的好醫師，至少「不愧為他的兒子」！

林杰樑與譚敦慈育有2個兒子，相差12歲，大兒子林泓楨目前在上海擔任心臟內科醫師，小兒子林浩楨3年前以優異會考成績，考取台灣師大附中，當了爸爸的學弟，現在又以指考457.1分，確定錄取台大醫學系。

林浩楨說，受到爸爸影響，國小開始就想當醫生，「我爸教我醫生就是要救人。」也因為從小就立定志向，這次大約填了將近10個志願，只有1個是台大電機，其餘都是醫科。

小兒子浩楨確定將邁入從醫之路，譚敦慈直說：「真的超開心！」她和林杰樑對孩子的教養就是「不以成績評斷小孩」；她也嚴肅地說，「要能夠愛人」，要當個好醫師，用專業救人，千萬不要用專業騙人，因為讀這個專業是要讀很多聖賢書的，要在自己的專業出人頭地需要很努力，尤其要把專業用來救人，這也是林醫師（指林杰樑）對孩子的教育；她也期待，無論將來當哪一科醫師，兒子都要走自己的路，努力去做、發揮專業。

她也說，世界上只會有一個林杰樑，兒子要走自己的路，然後努力做，這是她對兒子期待。譚敦慈略帶哽咽地說，感謝林醫師留給她的所有財產，這個財產不是錢，而是2個好兒子，給她很多力量；林醫師走的時候，大家都說她堅強，其實是為母則強。

譚敦慈說，浩楨一直都是非常努力的孩子，很自律，因為無論是林醫師還是她，都不會管小孩唸書的事，尤其林醫師認為「讀書是你家的事」，應該要自己負責、追求自己的成就感。因此，這次浩楨考到好成績，其實她自己沒幫什麼忙，都是學校老師將班上讀書氣氛帶得好，同學之前也願意互相鼓勵、研究問題。

(中國時報)