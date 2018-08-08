和學霸戀愛 雄女黑馬上台大醫

2018年08月08日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄女中馮琪淯的例子顛覆常人印象！她高一校排名400多名，高二與雄中學霸男友陷入愛河，兩人相互砥礪，約好一起上台大醫學系，未料7日放榜她如願考上，男友失常落榜，準備重考來年當她的學弟。

馮琪淯堪稱大黑馬，入學時全校800多人，她校排名成績在中段班，此次卻成雄女應屆指考生唯一錄取台大醫學系，證明愛情力量真偉大，她也特別感謝一路相伴的甜蜜戰友。

馮琪淯外型甜美又會讀書，要說是「人生勝利組」一點也不為過。她與魏姓男友是陽明國小同班同學，彼此不太熟，男友從小是學霸，總考第1名備受矚目。

兩人畢業後曾失聯一陣子，直到分別考上雄中、雄女才又搭上線，常相約去圖書館，魏男獻殷勤教她功課，最後鼓起勇氣向她告白「要不要當我女朋友，會很幸福！」她一度擔心影響課業，足足考慮2個月才答應交往。

雙方父母相當開明，從頭到尾沒因「以學業為重」為由，阻擋兩人交往。兩人約會地點不是圖書館，就是補習班，大考前從白天讀到黑夜，伴讀15個小時，在校學業成績，也隨著戀情加溫而「蒸蒸日上」。

魏男高中3年在校排名20名左右，琪淯則從高一400多名，逐漸進步到70幾名，最後到前20名；學測男方考72級分、女方則考74分，但因分數不盡理想，再拚指考以台大醫學系為唯一目標。

馮琪淯指考成績為453.55分，原本對上台大醫完全沒把握。她笑說，昨天放榜還在家呼呼大睡，男友得知她考上台大醫學系，立即殺到她家按電鈴告訴她這個好消息。

然而，兩人心情一喜一悲，只有馮琪淯如願考上台大醫學系，男友雖上台大，但並非第一志願醫學系，決定留在高雄準備重考，明年上台大醫當她的小學弟；她並不擔心遠距離，允諾會時常回高雄陪男友讀書。

(中國時報)