和學霸戀愛 雄女黑馬上台大醫

高雄女中馮琪淯一舉考上台大醫學系。（柯宗緯攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄女中馮琪淯的例子顛覆常人印象！她高一校排名400多名，高二與雄中學霸男友陷入愛河，兩人相互砥礪，約好一起上台大醫學系，未料7日放榜她如願考上，男友失常落榜，準備重考來年當她的學弟。

馮琪淯堪稱大黑馬，入學時全校800多人，她校排名成績在中段班，此次卻成雄女應屆指考生唯一錄取台大醫學系，證明愛情力量真偉大，她也特別感謝一路相伴的甜蜜戰友。

馮琪淯外型甜美又會讀書，要說是「人生勝利組」一點也不為過。她與魏姓男友是陽明國小同班同學，彼此不太熟，男友從小是學霸，總考第1名備受矚目。

兩人畢業後曾失聯一陣子，直到分別考上雄中、雄女才又搭上線，常相約去圖書館，魏男獻殷勤教她功課，最後鼓起勇氣向她告白「要不要當我女朋友，會很幸福！」她一度擔心影響課業，足足考慮2個月才答應交往。

雙方父母相當開明，從頭到尾沒因「以學業為重」為由，阻擋兩人交往。兩人約會地點不是圖書館，就是補習班，大考前從白天讀到黑夜，伴讀15個小時，在校學業成績，也隨著戀情加溫而「蒸蒸日上」。

魏男高中3年在校排名20名左右，琪淯則從高一400多名，逐漸進步到70幾名，最後到前20名；學測男方考72級分、女方則考74分，但因分數不盡理想，再拚指考以台大醫學系為唯一目標。

馮琪淯指考成績為453.55分，原本對上台大醫完全沒把握。她笑說，昨天放榜還在家呼呼大睡，男友得知她考上台大醫學系，立即殺到她家按電鈴告訴她這個好消息。

然而，兩人心情一喜一悲，只有馮琪淯如願考上台大醫學系，男友雖上台大，但並非第一志願醫學系，決定留在高雄準備重考，明年上台大醫當她的小學弟；她並不擔心遠距離，允諾會時常回高雄陪男友讀書。

(中國時報)

林杰樑次子 期許承襲俠醫之路 錢景勝興趣 選系就業導向

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。