錢景勝興趣 選系就業導向

2018年08月08日 04:10 中國時報 林志成 、 簡立欣 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

今年大考分發昨放榜，錄取率90.88％創6年來最低，大葉大學缺額277人是最大「受災戶」。今年電機、資工、金融科技等相關科系錄取分數大增，考生顯然以「就業導向」選擇科系，凸顯台灣經濟不好，他們「顧未來肚子」優先於「顧興趣」。

分發委員會分發組主任黃信復說，今年大考分發登記人數4萬4345人，各校共要招4萬263人，跟去年相較，登記人數增、招生名額減，最後錄取4萬301人，錄取率90.88％；此外，今年9校共缺額364人，僅是去年3488人1/10，其中大葉大學缺額最多。

升學專家劉駿豪分析，今年電機、資工、金融科技等相關科系大爆發，以二類組來說，錄取分數前10名校系中，有8個是跟電機、資工相關，考生選擇科系時，明顯以「就業導向」出發，希望未來進入職場找到有前景、高薪的工作，至於「興趣」已不是優先考量。

劉駿豪表示，去年二類組前10名校系中，台大化工系及台大機械系在今年被踢出，而由清大電資學士班及交大電機乙取代，導致今年前10名校系，有8個是電機、資工系，顯然跟大數據、人工智慧（AI）等新興科技的崛起有關。

台大物理系畢業的張景翔說，他民國95年考進去時，台大物理系是二類組第2名，但今年已落到第7名，應該跟就業市場變動有關。大約在4年前，台積電還會聘用台大二類組各系畢業生，但最近轉變，只聘台清交電機、機械等系畢業生，物理系學生如果讀純理論，漸和台積電無緣。

一類組方面，前10名全是法商學系的天下，都是未來比較容易賺錢的行業。其中，交大資財系財金組首度進入一類組前10名、排第6名，因為它特別強調有許多金融科技（Fintech）的課程，這是具未來性的領域，因此受考生青睞。

台大也公布今年大考分發招生狀況，總共錄取1670人，其中1374人、8成2來自於「傳統五都」（台北、新北、桃園、台中、高雄），顯示城鄉差距仍在；至於錄取學生最多的高中，前3名依舊是建國中學、北一女中及師大附中。

(中國時報)