台積電染毒 恐衝擊8月出口

美國制裁伊朗，經濟部昨點名石墨金屬、貴金屬、汽車產業零組等三大類，不適用貿易款項清算機制貨品項目，請出口商小心，以免收不到錢；圖為台灣汽車零配件四聯展。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台積電染毒事件，除衝擊台股昨日萬一關卡失守外，連帶8月出口也將受到波及，財政部初估將影響8月出口，年增率縮水0.6個百分點，拖累第3季出口0.2個百分點；此外，陸美貿易戰也增添不確定下滑風險，預估下半年出口將由上半年的快速成長，轉而進入緩升坡，各月的出口年增率都不會超過5％。

7月出口年增僅4.7％

面對陸美貿易戰升溫衝擊，總統昨天召開「對外經貿戰略會談」第六次會議，做出7點裁示，包括若進入大規模關稅課徵及相互報復階段，可成立一定規模的基金；還有將有序轉移台商生產基地，加速推動新南向政策，並成立新南向青年軍等。

財政部昨公布7月進出口統計，單月出口283.6億美元，年增4.7％，累計前7月出口額為1921.9億美元，創歷年同期新高，不過，7月較去年同期成長幅度低於預期的5％至7％，財政部官員分析，主因蘋果新機上市拉貨力道，不似去年同期來得「風風火火」。

就主要出口市場分析，7月大陸與香港出口年增8.1％最多，對日本出口規模為歷年單月次高，年增5.1％，對歐洲及美國各增2.7％、2.2％，值得注意的是，對東協則轉為下降2.3％。

展望8月，財政部指出，受到台積電中毒事件影響其第3季營收52億元估算，若集中反映在8月出口，估計年增率將縮水0.6個百分點，拖累第3季出口0.2個百分點。

台股短期高檔震盪

而台股昨天也未擺脫台積電病毒感染陰霾，加上股王大立光盤中一度失守5000元大關，致台股昨天失守萬一關卡，終場以1萬983.44點作收，成交量1188.28億元；國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，除非新台幣有較大幅度升值，否則台股短期將在1萬1千點附近、呈高檔震盪整理階段。

(中國時報)

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