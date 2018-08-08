中信銀外幣兌換機 進駐基隆港

中信銀總經理陳佳文（左三）親自說明「外幣兌換機」操作方式，由交通部次長祁文中（左一）現場體驗便利的雙向換匯服務。（中信銀行提供）

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中國時報
／台北報導

搭郵輪來臺旅客，兌換外幣將更方便了！中國信託商業銀行的「外幣兌換機」，昨首度進駐基隆港，機器就設在基隆港東岸、西岸的旅客中心，除了以金融卡提領外幣外，還可直接完成臺、外幣現鈔雙向兌換，預計近百萬名旅客受惠。

中信銀行表示，基隆港設置的「外幣兌換機」，與傳統外幣提款機最大的不同是，可直接完成新臺幣與美元、日圓、人民幣之臺、外幣現鈔雙向兌換，適用對象非常廣，包含臺灣居民、外籍人士與大陸、香港、澳門地區人士，只要透過機器掃描身分證、護照或居留證，即可進行外幣雙向兌換，每日兌換限額為新臺幣10萬元，即使沒有中信銀行的外幣帳戶也能提領及兌換。

中信銀行與基隆港務分公司昨聯合舉辦「中信銀行外幣兌換機啟用典禮」，包括交通部次長祁文中、交通部航港局局長謝謂君、立法委員蔡適應等貴賓共同出席。

中信銀行總經理陳佳文表示，根據基隆港務分公司統計資料，去年基隆港旅客人數達95萬人次，在還沒引進外幣兌換機以前，基隆港旅客中心外幣兌換是採用人工方式，且僅提供外幣兌換新臺幣的單向服務。

為提供往來旅客便利的換匯服務，中信銀行「外幣兌換機」進駐基隆港後，陳佳文表示，可解決旅客沒時間於分行營業時間臨櫃兌換外幣，也讓外籍人士能以更方便的方式提領新臺幣，估計將有近百萬名旅客受惠。

陳佳文強調，中信銀行致力運用數位科技以提升客戶體驗，包括開設數位分行、推出指靜脈提款服務等，今年在國際數據資訊（International Data Corporation）舉辦的年度「金融創新服務獎」（Financial Insights Innovation Awards）中，榮獲「亞洲最佳銀行」（Best Bank in Asia）大獎肯定，中信銀行將持續提升服務品質，帶給客戶更便利的金融服務。

(中國時報)

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