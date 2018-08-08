亞馬遜AWS創新中心 落腳新北

2018年08月08日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

全球市占率最大的公有雲服務平台「亞馬遜AWS」於新北市成立「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」10日將正式開幕，也是繼大陸青島、西安後，全球第3個聯合創新中心，台灣經濟研究院院長林建甫說，透過AWS生態系統，台灣新創業者將能大幅節省創業投資成本，並快速驗證商業模式、提升產品價值。

新北市經發局說，亞馬遜目前市值僅次於蘋果，提供的雲端服務平台（AWS）是目前全球最大的公有雲，每月平均有上百萬個活躍客戶。

經發局說，台灣產業以中小企業為主，近140萬家面對新型態經濟時代，普遍缺乏研發與創新能力，其中新北市就有29萬餘家企業，多元產業型態，是吸引亞馬遜AWS選擇落腳主因。

經發局說，亞馬遜AWS除對具前瞻發展的新創事業，給予無上限的雲端資源外，聯合創新中心更將透過AWS雲端服務，及搭建新創與產業的媒合平台，帶動傳統產業數位轉型。

台經院長林建甫表示，AWS是雲端運算服務市場領先者，提供超過千種包含運算、資料庫、分析及應用程式服務，透過AWS生態系統，台灣新創業者將能大幅節省創業投資成本，同時快速驗證商業模式，並提升產品價值，中小企業也可藉助AWS，完成智慧轉型。

林建甫說，引入雲端科技管理服務，不僅可提升企業營運效率、培育雲端產業人才，也可加快產業創新轉型的步伐，更能強化台灣國際鏈結的不足，能推動台灣中小及新創企業接軌國際。

林建甫說，企業及產業的數位創新轉型，除了市場參與者需積極投入外，中央及地方政府也要努力提供資源與優化環境，才能一點一滴累積新創及創新能量，尤其在經濟及金融全球化的當下，僅有內部的投入、努力還不夠，必須結合外部力量，新北市與AWS的合作，無疑已經做了最好的示範。

(中國時報)