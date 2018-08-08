加州史上最大野火 2萬人迫遷

2018年08月08日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

氣候暖化，北極熊成為受害者。位於挪威北極圈內，一隻北極熊因攻擊觀光郵輪工作人員而遭擊斃。（路透）

嚴重山火持續在美國加州北部肆虐，目前延燒面積已逾1150平方公里，等於燒掉約4個台北市。當地消防局指，目前的林火已創下加州的歷史，至今已經有2千棟房屋被烈焰吞噬，1.1萬建築物面臨威脅，逾2萬人被迫撤離。

2千棟房屋被吞噬

加州森林防火廳（CalFire）表示，發生在洛杉磯以北約145公里處的門多西諾複合大火原本有2個分開的火頭，即牧場山火（Ranch Fire）與河畔山火（River Fire），它們在尤奇亞（Ukiah）附近匯合後，火勢在過去的3天內暴增一倍。截至6日傍晚，整體火勢僅有30％獲得控制。

門多西諾複合大火已取代2017年在聖塔芭芭拉郡（Santa Barbara）和文杜拉郡（Ventura）的「湯瑪斯野火」（Thomas Fire），成為加州有紀錄以來規模最大的野火。受到當地乾燥、高溫、強風三大氣候因素影響，據估計，門多西諾複合大火延燒範圍還會持續擴大。

此外，加州中部沙加緬度一帶的「卡爾大火」（Carr fire）延燒已進入第3周，影響面積超過665平方公里，至6日已有47％地區的火勢受到控制。據統計，卡爾大火共造成7人死亡，摧毀至少1600棟建築物。

6日加州橘郡（Orange County）又出現新的山火，火勢自克利夫蘭（Cleveland）國家森林公園開始蔓延，迄今延燒範圍約16平方公里。據統計，現在加州共有16場野火，逾1.4萬名消防人員正努力遏制火勢，以免危及更多民眾性命與民宅。

除了加州林火外，歐洲地區也被持續不斷的熱浪侵襲。葡萄牙南部觀光景點阿爾加維（Algarve）地區的蒙契科（Monchique）山區3日發生山火，延燒至今仍未完全撲滅，延燒面積超過1200座足球場，已造成24人受傷，其中1人傷勢嚴重。

芬蘭氣溫超過30度

地處北歐的芬蘭，一般8月均溫只有19度，因此一般家庭都未裝設電風扇、冷氣等設施。但今夏熱浪來襲，上周氣溫超過30度。赫爾辛基的「K-Supermarket」超市決定免費開放顧客在店內吹冷氣過夜，還提供免費宵夜和早餐，吸引民眾前往打地鋪兼消暑。瑞典第一高峰喀布內卡塞山（Kebnekaise）的南峰，也因天氣太熱造成冰川積雪消融，高度矮了4公尺，「降級」成為該國第2高峰。

(中國時報)